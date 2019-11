Oberá: ahorristas se reunieron para que exigir a la justicia similar medida que exige a las automotrices retrotraer las cuotas de los planes de ahorro

Marcelo Mascarino, representante de las personas con planes de ahorro vehiculares señaló que la medida cautelar que se resolvió el viernes en beneficio de los ahorristas perjudicados por las altas tasas de interés de sus planes también busca extenderse a toda la provincia por lo que se están reuniendo con representantes de esa localidad. Rechazó los cobros fraudulentos de muchos seudo abogados para realizar las transacciones. Además desde Defensa del Consumidor afirmaron que esta problemática no es solo a nivel local, sino es de todo el país por lo que se tendrá que resolver.

Marcelo Mascarino representante de los usuarios de planes de ahorro vehicular de Posadas se reunió con los ahorristas de Oberá quiénes también se vieron afectados por las altas tasas de interés que alcanzaban hasta un 300% más.

Señaló que harán el mismo reclamo que se logró en Posadas. Como se recuerda la semana pasada se resolvió la medida cautelar que ordenó a empresas que administran planes de ahorro de varias automotrices a retrotraer las cuotas de los planes suscriptos antes de abril del año pasado y a partir de allí actualizarlas de acuerdo al Índice de Salarios que publica mensualmente el INDEC, tiene efectos para todas las personas domiciliadas dentro de la jurisdicción del juzgado familiar de Posadas sin necesidad de que hayan sido parte del proceso, no obstante tienen en promedio 20 días para excluirse del mismo o ser parte.

“El fallo es una instancia colectiva y entran dentro del paraguas todos los ahorristas y el juez necesita saber que está dando bien el amparo. Necesitamos que todos se plieguen a esta situación presentando una carpeta denunciando y con los documentos y fotocopia certificada de sus ingresos y el plan de adhesión del vehículo y de la empresa que contrató”, dijo Mascarino.

Coincidió Alejandro Garzón Maceda desde Defensa del Consumidor quien explicó la importancia de presentar la documentación para beneficiarse con esta cautelar.

Señaló para Radio Tupambae, que esta medida alcanza a todos los consumidores que tengan un plan de ahorro firmado antes de abril del 2018. “Si no quiere ser alcanzado por la cautelar lo único que debe hacer es ir al juzgado y expresar su decisión de no querer ser beneficiado por la cautelar o la otra posibilidad es dejar que el tiempo siga. Si quiere mantener la cautelar, aunque no haya sido parte de la presentación original es que dentro de los próximos 25 días debe presentar la demanda contra su administrador”, precisó.

En ese sentido, Mascarino explicó que para aquellas personas que se suscribieron al plan después de abril del 2018 deberían presentarse de todas maneras. “Sugiero que aquellos que lo hicieron después, hagan su presentación también, pero lo que nosotros necesitamos son aquellos que fueron antes del 2018 para pelear y es ahora depende de nosotros esta pelea con las pruebas que son esas carpetas que estamos mencionando y que cada ahorrista comente en su situación en qué momento se vio perjudicado por alguna toma de decisiones o intereses mal habidos cosas que uno poco a poco va aprendiendo y detectando la cantidad de abusos que han habido”.

Anunció que todos los viernes harán “un abrazo a los juzgados federales” de toda la provincia porque supieron entender y escuchar. “Son tres en la provincia cuando hablamos de justicia federal, Posadas que es la Zona Sur que es la sede pero abarca Apostoles Fachinal Garupá San José, Tres capones y algunos otros, en la Zona Centro está Alem Oberá, departamento Guaraní, San Ignacio y en Zona Norte tenemos la zona del departamento del Libertador General San Martin con Puerto Iguazú y Eldorado. Es importante que la gente sepa que ninguno de la provincia va a quedar fuera”.

Mascarino denunció a seudo abogados y advirtió a los ahorristas que no acepten pagar cuotas por transacciones o gestiones porque los abogados de los ahorristas no están realizando cobros y muchas personas con la mentira de hacer trámites les han pedido cuotas de hasta 7.000 pesos. “ Nuestros abogados a nosotros no nos cobran nada hasta ahora. Agradeció el trabajo de los abogados Dr. Carmargo y Jair Dib y afirmó que las personas deben acercarse a las instalaciones para presentar su denuncia.

Problemática

Garzón Maceda señaló que la cuestión de fondo es si el valor del bien móvil es el que corresponde. “No es si caro o es barato, y si el valor de un bien móvil no corresponde o la capacidad de ahoroo de los con los ahorradores no alcanza para cubrir ese valor , ya sea vía judicial o política de las autoridades pertinentes habrá que tomar una decisión al respecto, pero no es un problema de los misioneros, sino de todo el país”.

Señaló que «esta es la responsabilidad de la sociedad comercializadora y de la fábrica que lo único que hicieron en este tiempo de inflación es gastar en la capacidad de ahorro de la gente diciendo: ‘esto no tiene nada que ver con nosotros, nosotros fabricamos los autos'».

