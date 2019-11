Empresas afirman ser perjudicadas por el cepo cambiario porque les impide pagar sus cuentas en dólares

Desde la Confederación Económica de Misiones, su titular Alejandro Haene afirmó que los límites al cambio de moneda extranjera, debieron aplicarse antes y no se runa decisión tomada de manera apresurada. Afirmó que debió ser diferenciada, especialmente sin perjudicar a las personas que saben cómo sustentar sus ingresos y cuentas en moneda extranjera.

Alejandro Haene. Radio Libertad

Al ser consultado sobre el impacto del cepo cambiario que limita los cambios de divisas a 200 dólares por persona, el titular de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, señaló que aunque el impacto no es tan significativo entre las grandes empresas, sí perjudica las compras individuales.

Cuestionó que muy tarde se aplicó la medida y que no se tuvo en consideración que muchas personas si pueden sustentar legalmente sus dólares. “Yo sé de famosos coleros que podían comprar todos los dólares que querían cuando uno sabía que no tenían la suficiente capacidad patrimonial y cobraban 400 pesos por hacerlo, pero ahora solo pueden comprar 100 y con todo lo que compraban había una diferencia abismal (…) El fondo de la cuestión es que antes por x motivos una persona con su trabajo reunía pesos y quería cambiar pero ahora te dicen no, porque tu límite es tanto. Si tenés la plata acreditada no sé porqué te impiden. Se podrían haber tomado otro tipo de medidas que pusieran el foco en ese libre albedrío. Ese es el problema que estoy viendo”.

Agregó que está el otro tema es la compra en dólares. “ahora debo molestar a terceros para poder cumplir con mi compromiso de un rodado en dólares. El tema es ese, todos estamos hoy de alguna manera embretados y es un problema para el que quiere viajar y tiene que pagar una operación quirúrgica en dólares. Se armó como un seudo corralito porque estás preso y no podés hacer más que eso.”. Señaló que esta medida debió tomarse antes, pero “darle la chance de la persona que tiene justificado su dinero”.

Añadió que “no debo pensar en mí sino en el resto que se toman decisiones entre gallos y media noche y esa decisión la tomaron el domingo en la noche, pero los que quedamos adentro en qué estamos, buscando si en algún momento encontramos una salida decorosa, pero uno está en un estadío difícil”.

Impacto en las empresas

“El cepo cambiario que implica restricción a la compra, hoy lamentablemente con el cambio de modalidad anterior la comunicación A6614 de la República Argentina antes las empresas exportadoras cuando cobraban sus exportaciones valga la redundancia tenían la chance de tener cuenta una dólares para pagar gastos en dólares como los fletes”, precisó que a partir de ese momento las empresa exportadoras tienen hasta cinco días para pesificar sus acreencias en moneda extranjera y tienen que pagar todo en pesos y eso está haciendo que hoy las compañías navieras estén valuando el dólar a 70 pesos”.

Comentó que “cuando los pesos te los pasan a 57 y 58 y para pagar te cobran a 70 esa es una posición dominante y estamos tratando de que el Banco Central flexibilice esa norma aunque más no sea para pagar fletes”. Pecisó que al tener una cuenta en dólares las empresas pagaban respuestos en dólares. “hoy no es un problema para las empresas porque deben tener todo en pesos ya que no pueden atesorara billetes, pero la persona en común allí sí existe la restricción y ahora aún teniendo bancarizados los fondos solo pueden comprar 200 dólares por mes”, acotó.