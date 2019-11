Closs valoró la transición ordenada y madura que comenzó entre Macri y Fernández y habló de la necesidad de medidas impositivas para las Pymes

El senador y ex gobernador de Misiones Maurice Closs, analizó el momento político del país, a una semana de los comicios que definieron en primera vuelta a Alberto Fernández como el próximo presidente de la Nación. También planteó la necesidad de una reforma tributaria diferenciada por regiones, y focalizada especialmente en las Pymes.

El legislador nacional reiteró que en su opinión, las elecciones PASO “eran extemporáneas, caras y un error constitucional porque anticipaban un resultado electoral, mucho tiempo antes de la transición. Entonces los grandes problemas e inestabilidades en la economía, ya los produjo el escenario post Paso, esa semana posterior al 11 de agosto, fue la semana dura para el país”.

Transición valorable

Closs resaltó que una vez electo Alberto en primera vuelta, se debe rescatar que tanto Macri como Fernández, tuvieron acertadas intervenciones, han pautado un encuentro y también políticas interesantes para que al cabo de una semana, con todos los problemas que tiene la economía “como endeudamiento terrible, cepo cambiario, emisión monetaria, problemas de déficit, la semana culminó en términos de política y economía, por lo menos ordenada y con una transición madura.”

En cuanto al Cepo cambiario endurecido luego de las elecciones, el ex mandatario misionero consideró que “si Macri hubiera sido ya derrotado en las PASO y no tenía otra alternativa, el mismo hubiera puesto el cepo el 12 de agosto, pero no lo puso porque ideológicamente no está de acuerdo, y porque creía que podía forzar un ballotaje”.

Luego explicó la importancia de estas restricciones cambiarias contando que “el cepo es para que los dólares se utilicen exclusivamente para arbitrar entre lo que se importa y se exporta. Ahora si vos querés comprar dólares para ahorro o inversiones no hay. De esa forma el nivel de reserva que tiene la Argentina empieza a estar en equilibrio, puesto que los dólares que se necesitan para traer las importaciones, son bastante parecidos a los que genera el país con sus exportaciones”.

Para Closs durante el próximo gobierno, Argentina probablemente deba experimentar alguna suerte de tipo de cambio desdoblado o cepo, pero lo que importante es que el cepo no vuelva a ser como antes, donde el valor del dólar estaba sumamente retrasado con respecto al valor del mercado o blue.

Tambien dijo que se “viene un tiempo durísimo, donde no hay que tener expectativas de que las cosas mejoren rápido. Pero si creo que viene un gobierno que va a priorizar el crecimiento, se va a sentar frente a los acreedores a decirles que nos dejen poner en marcha a la economía por uno o dos años y luego con el resultado de ese trabajo, se irá viendo cómo hacemos las cosas (pago de deuda). O sea se viene una mirada más al bolsillo de los argentinos, que a las grandes cuentas de rentabilidades de las empresas energéticas o los bancos y de los que han hecho mucha plata en estos años.

Por último Closs habló de la necesidad de una Reforma tributaria

Durante la gestión Macri, se le bajó el impuesto a las grandes empresas y se lo subió a las Pymes, “una cosa insólita ya que a las grandes les bajo de 22 a 19 los aportes patronales, y a las pymes que pagan 17 les subió a 19, eso benefició a las grandes y perjudicó a las chicas. Hay que volver a hacer una política fiscal que beneficie a las Pymes.

Maurice Closs – Radio Libertad