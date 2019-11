Eduardo Álvarez será integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Volantes

El delegado misionero de la AAV Eduardo Alvarez integrará la Comisión Directiva de la aseguradora de los pilotos de automovilismo federados de todo el país, “el ángel guardián de los pilotos”

Álvarez que desde 1999 es casi ininterrumpidamente es Delegado Regional representando a Misiones a nivel nacional recibió la invitación de parte de sus colegas y de nada menos que Juan María Traverso quien presidirá esta institución una vez más.

“Realmente un honor que me incorporen a la nueva comisión directiva que asumirá en los próximos días. Estaré compartiendo la dirigencia con ex pilotos como Henry Martín, Fernando Croceri, Esta es la primera vez que designan a alguien que no es un ex piloto Der Ohanessian, estará Matías Rossi, se agregó Ianina Zanazzi también el Dr Pedro Bressi (médico del Súper TC2000) y como Delegado, yo, dos que por primera vez nos incorporamos y no son pilotos. Desde luego como presidente, Juan María Traverso”.

“La lista ya fue presentada, también tuve el honor de presentarla yo. Hasta último momento la tenía en su mano el ‘Flaco’ Traverso y dijo que lo entregue yo así que un lujo para Misiones, para ser representante” agregó.

Formalmente la asunción de autoridades “la Asamblea es el 16 de diciembre, ahí se realizará la renovación que estaremos por 4 años, como es única lista que se presenta será la que esté al frente”.

“Además seguiré con la representación de Misiones en CDA del ACA en cuestiones en el caso de las médicas de los pilotos, que de paso recomiendo este tipo de cuestiones a los pilotos para mejorar en ese aspecto”.

En la última reunión de pilotos en el Misionero de Pista en el autódromo de Oberá, varios fueron los pilotos que lo felicitaron “agradezco a los pilotos por el reconocimiento en la reunión (de pilotos en Oberá), a la dirigencia que me apoya y decirles que van a ser bien representados, vamos a estar siempre por la defensa del piloto y agradecerles a todos, por sin ello no estaría en este lugar” afirmó.

Eduardo Alvarez que es un dirigente que hace muchos años está dentro de la AAV con los seguros a los pilotos de automovilismo, una cobertura garantizada por los mismos pilotos que con un monto fijo por cualquier accidente lo respalda en los nosocomios más importantes del país con un seguimiento del paciente paso a paso.

Vale recordar, que también sus inicios en la dirigencia fueron con Hipólito Cortés en la FeMAD, actualmente dirigente del Automóvil Club Misiones (ACM) y de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo y un colaborador de siempre con la actividad tuerca en la provincia de Misiones reconocido a nivel nacional.

