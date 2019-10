CARX: cambia de fecha la competencia que tendrá el regreso de Carlos Malarczuk a la pista

Será el 23-24 de noviembre.

Las autoridades del CARX decidieron cambiar la fecha correspondiente al Campeonato Argentino y Codasur de Rallycross CARX que se iba a disputar los días 16 y 17 de noviembre pasa para 23 y 24 de noviembre en Alta Gracia, Córdoba, competencia que tendrá al legendario misionero campeón en tantas oportunidades en Rally, Carlos Malarczuk en la presentación de las “Leyendas del Rally” con el SuperCARX. Todo será en el Circuito Gaston Perkins, ubicado en el predio de Oreste Berta S.A. en Alta Gracia, Provincia de Córdoba se mantendrá como sede del evento.

Las leyendas del Rally con una CARRERA EXHIBICIÓN, donde pilotos como Gabriel Raies, Gustavo Trelles (Uruguay), Jorge Bescham, Gabriel Pozzo, Carlos Malarczuk, Roberto Sánchez, Pedro Fadul (Paraguay) y Walter Suriani estarán participando con el SUPERCARX de 500 HP – V8 y 4×4 ante todos su fan serán parte.

Malarczuk fue gran referente del Rally como piloto a nivel sudamericano y nacional consiguiendo grandes campeonatos y carreras, sin dudas será un momento inolvidable para el apostoleño.

Integra ese grupo selecto y luego de la invitación por parte de las autoridades del CARX no dudo en ser parte, más teniendo en cuenta que estarán aquellos amigos rivales que transitaron tantas competencias en el Rally. Dejará por un momento el traje de dirigente para volver a acelerar como aquellos tiempos: “habrá que esperar una semana más y seguir entrenando para estar en las mejores condiciones físicas. yo no me subo a un auto de carrera desde el 2012, vamos a entrenar un poquito más y entrenar hasta el día de la carrera»

Las razones del cambio

“Debido a un cambio en el cronograma de actividades del automovilismo nacional y en relación a que en las elecciones presidenciales de la Argentina no tendremos balotaje, se decidió cambiar la fecha correspondiente al Campeonato Argentino y Codasur de Rallycross CARX que se iba a disputar los días 16 y 17 de Noviembre en Alta Gracia, Córdoba, quedando de la siguiente forma”

22 de Noviembre: Entrenamientos – No obligatorios.

23 de Noviembre: 6ta fecha del Campeonato.

24 de Noviembre: 7ma fecha del Campeonato.