Yaguare Team, el equipo misionero que compitió en el Mundial de Robótica explicó en qué consistía la competencia y como llegaron al certamen

First Global Challenge es una competencia anual de robótica de estilo olímpico que se realiza hace más de 15 años y desde hace 3 incluye a competidores de todos los países del mundo, este año se realizó en Dubai. Allí participó Yaguare Team, el equipo misionero surgido desde la Escuela de Robótica, que representó a todos los argentinos entre 198 países, luego de clasificar en una instancia nacional. El seleccionado estuvo compuesto por Azul Silva, Magalí Duarte, Juan Beltrán, Alan Rodríguez y Cristian Silva

La conformación de este equipo tiene sus raíces en la Liga Nacional de Robótica de la que la Escuela de Robótica de Misiones fue sede. Allí Marcos Lugo, el mentor del equipo y profesor que los acompañó pudo ver las habilidades de los distintos participantes y armó un equipo con 10 de ellos.

Luego de su conformación, el equipo misionero fue convocado a la instancia de clasificación nacional que equivalía a una competencia exactamente igual a la que participarían luego en Dubai. Dos meses antes, cada equipo recibía un kit idéntico, compuesto de diferentes materiales con los que debían pensar en un robot diseñado para recoger basura del mar. Así fue como Yaguareteam creó a “Julito”, nombre que le asignaron a su robot en honor a Julio Surco, el docente misionero que falleció en un accidente de tránsito en Chaco en agosto de este año, acompañando a alumnos de la escuela a participar de otra competencia de la disciplina.

“Tenías que usar tu ingenio y pensar cómo resolver el problema. Pensamos en un mecanismo que se extiende y levante pelotitas. Elevarlas y ponerlo en una estructura con 3 niveles”, contó Azul Silva capitana del equipo. Así fue que “Julito” llegó a la clasificación nacional donde había otros 24 equipos, uno por cada provincia, y salió campeón para representar a la Argentina en el mundial.

La competencia en Dubai consistía en el mismo objetivo solo que participaban de ella 198 países. Luego de la instancia nacional “Julito” pudo recibir algunas mejoras para llegar mejor al mundial. Allí la competencia consistía en poner a los robots en una cancha de juego y lograr con ellos recolectar la mayor cantidad de pelotas (que representaban a la basura del océano) en una estructura céntrica que representaba a los diferentes niveles de reutilización y reciclado. “Los partidos se juegan 3 contra 3 conformando alianzas. Te saca del eje de la competitividad, y se va por la búsqueda de la solución del problema. Después está el mensaje de fondo de que al océano se lo limpia entre todos los países, usando nuestras capacidades”, explicó Marcos Lugo.

El idioma no representaba una limitación para la competencia. Según explicó Azul los equipos van rotando todo el tiempo, les tocó trabajar con Hong Kong y hasta Madagascar. En la etapa eliminatoria tenían una alianza fija conformada por 4 equipos Andorra, Bangladesh, Emiratos Árabes y Argentina. “Adquirís muchos conocimientos, otra mentalidad, e inclusive otras ideas en cuanto a la robótica, había robots que eran muy buenos que tenían mecanismos que no se me hubiera ocurrido”, indicó Azul.

Azul cursa en el Instituto Santa María de Posadas y mediante el proyecto de la Escuela de Robótica “Suma a tu Escuela” se sumó a participar. “Siempre me gusto la tecnología, pero nunca pensé en la robótica, jamás tuve un conocimiento previo, solo lo que veía en la tv e internet. Llega uno de mis profesores y me invita a participar de la liga nacional de robótica, entré y me di cuenta lo increíble que era, cuando me invitan a participar de la copa me enamoré mucho más, obviamente me queda un camino re largo para recorrer y aprender muchísimo más”, admitió Azul.

Para el mentor del equipo, Marcos Lugo, como quedó posicionada la provincia luego de la instancia nacional y después a nivel mundial “ayuda y reafirma que todo el trabajo que se viene haciendo en todas las escuelas con lo que cubre la Escuela de Robótica esta acertado”. Para Lugo el desafío es la consolidación de misiones como provincia competitiva para cualquier tipo de competencia de robótica, “queda en nosotros trabajar en una estructura que pueda acompañar a todo esto y que todo este camino que se abrió haga que más misioneros puedan seguir soñando ir a otros países». Destacó además las leyes que se fueron sancionando en la Cámara de Diputados, como la de Educación Disruptiva y la de EFAs, que “invita a todas las instituciones a tener esta posibilidad de aprendizaje desde sus escuelas, con su profesor y un facilitador para generar proyectos para proponer soluciones a una problemática local”.