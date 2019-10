Pizzi renunció y San Lorenzo busca un reemplazante: perdió cinco de los últimos seis partidos

Luego de que la dirigencia no le aceptara la renuncia inmediatamente después de la derrota contra Defensa y Justicia el miércoles por la tarde, Juan Antonio Pizzi se reunió esta mañana con su representante y se dio cuenta que su ciclo estaba terminado. Y no hay marcha atrás.

El DT considera que no le encontró la vuelta al equipo que viene de perder cinco de los últimos seis partidos, incluso el clásico ante Huracán.

«Pizzi ya no es más el técnico de San Lorenzo, me dijo que no le encuentra la vuelta al equipo y que ya no le llega a los jugadores. Me dijo que vio muy mal al equipo contra Huracán», confirmó el presidente azulgrana Matías Lammens.

Incluso, mientras se especulaba con una reunión entre Pizzi, Matías Lammens y Marcelo Tinelli, finalmente se supo que el entrenador se juntó con su representante para evaluar los pasos a seguir y comunicarle su decisión a la dirigencia.

Hay un punto que es clave además del deportivo: San Lorenzo le debe dos meses de sueldo al entrenador. Por eso restan definirse los detalles de cómo será la desvinculación, pero se cree que cobrará hasta el último día de trabajo.

Pizzi se despedirá esta tarde del plantel, pero no dirigirá el entrenamiento, que estará a cargo de Diego Monarriz. El técnico interino estará el próximo domingo en Avellaneda contra Independiente.