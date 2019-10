Mujeres empoderadas: la historia de María Laura y su lucha por revertir la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad

¿Cómo una mujer que queda viuda de forma trágica, y debe hacer frente sola del cuidado de sus 3 hijos -la más pequeña nació con discapacidad-, logra convertirse en una luchadora social por su comunidad en la defensa de los derechos de las personas con capacidades diferentes? . La historia de vida de María Laura Valenzuela puede ser un ejemplo de inspiración para muchas otras mujeres que hoy enfrentan adversidades.

María es de Posadas, y después de sentir en un momento de su vida que tocó fondo, salió adelante movilizada por luchar por justicia, por un mejor vivir para sus hijos, su familia, sus vecinos. En la búsqueda de superar las adversidades y seguir adelante, desde su lugar y dentro de sus posibilidades, encontró en las políticas públicas de desarrollo social en el año 2013 una oportunidad para insertarse de manera diferente en el sistema. Ingresó al Programa “Ellas Hacen” de Desarrollo Social de la Nación que le dio el beneficio social de percibir un ingreso por ser madre de una hija con discapacidad , pero con la condición de estudiar o cursar algún oficio. Eligió la carrera de Técnica en Promoción Socio Cultural de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM.

En diálogo con Misiones Online, compartió su historia familiar y profesional, en la que demuestra cómo las herramientas brindadas en la tecnicatura le permitieron empoderarse cada vez más y orientar su lucha cotidiana en dar visibilidad sobre la necesidad de lograr el reconocimiento de los derechos por la inclusión de las personas con discapacidad, ante la vulnerabilidad extrema que muchas enfrentan por los abusos, discriminación, malos tratos o abandono. En la actualidad, María forma parte de la Red “Hablemos de Discapacidad”, y desde esta espacio asiste a los que necesitan una guía o asesoramiento.

Esta problemática es considerada en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como uno de los 17 objetivos de las políticas públicas a medir para su erradicación en relación a la discriminación y desigualdades. Desde Naciones Unidas realizaron un fuerte llamado a entender que la manera en que tratemos a las personas con discapacidad en nuestras familias, comunidades y países representa el más alto estándar de humanidad y desarrollo sostenible, «por lo que la vulneración de estos derechos nos interpela como sociedad para asumir una acción real de construcción de una nueva agenda de derechos humanos», señalan desde el organismo internacional.

Educar por la convivencia

María cumplirá 50 años próximamente. Nació y vive en Posadas, Misiones, en la Chacra N°242. Es viuda desde hace 18 años. A su esposo Héctor Luis Kislo lo asesinaron un 2 de septiembre del año 2001, cuando se encontraba trabajando de remisero. “En ese momento, ya era madre de 3 hijos. Hoy, los dos hijos varones mayores se encuentran viviendo en Buenos Aires por cuestiones laborales, mientras que siguen a mi cargo el menor de hijos varones y mi única niña, Natasha, quien es adolescente con discapacidad -nació con retraso madurativo-, por lo que concurre al centro de personas con discapacidad CENEMI”, relató inicialmente.

Ante la desgracia padecida, de aquel 2011, nunca María recibió contención alguna, no cobró ningún seguro, no recibió ninguna indemnización ni hubo un juicio por el trágico homicidio que sufrió su esposo y cambió la vida de toda su familia. “Nadie ni siquiera se molestó en acercarse a preguntar cómo saldría adelante una mujer ama de casa, madre de 4 hijos, uno de ellos con discapacidad, frente a la pérdida de mi esposo, único sostén económico del grupo familiar”, remarcó.

“Por la edad de mis hijos en ese entonces, y la discapacidad de la más pequeña, no podía dejarlos solos y cumplir con algún empleo que me genere un ingreso económico para cubrir nuestras necesidades, desde la alimentación mínima de mis hijos. Sin embargo, ante estas adversidades y con la ayuda de mi madre y hermano, logré salir adelante mediante la realización de diferentes actividades”, contó la mujer. Desde realizar ventas de empanadas los fines de semana, algunas “changas” de limpieza o empleada doméstica en forma eventual en casas particulares.

Pero la perseverancia y el compromiso, junto al esfuerzo, ayudaron a María a encontrar un sentido social más fuerte a su destino. En la actualidad, trabaja en la Municipalidad de Posadas en la Secretaría de Desarrollo Económico y Políticas Sociales.

¿Pero, cómo fue que dio este primer paso de inserción laboral?. En el año 2013 se inscribió para ser beneficiaria del Programa Nacional “Ellas Hacen”, destinado a mujeres víctimas de violencia; madres de dos o más chicos cobrando asignación por hijo o madre de personas con discapacidad. Y mediante el programa cursó la Tecnicatura de Promoción Socio Cultural de la UNaM.

“Gracias a dicha carrera supe reconocer y valorar los diferentes derechos con los que cuentan los ciudadanos en general, pero especialmente las personas con discapacidad, quienes lamentablemente se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema en la sociedad actual ante la falta de reconocimiento de sus derechos. El conocimiento y el saber, sumado a la impotencia de ver trincarse los derechos de personas que en la mayoría de las veces no pueden defenderse a sí mismas, me llevó a luchar por ellos y por una sociedad más inclusiva, generar conciencia de que todos tienen derechos que deben ser atendidos”, sostuvo María en la entrevista.

Por más accesibilidad e inclusión

A través de la tecnicatura realizada, adquirió conocimientos y herramientas para desempeñarse como Promotora Socio Cultural, después formó parte de la Red Hablemos de Discapacidad, y desde esos espacios impulsan proyectos vinculados con la discapacidad. Con este afán, y junto a familiares de y personas con discapacidad, crearon una red que en la actualidad lucha principalmente por lograr el cumplimiento de los derechos de accesibilidad e inclusión en la sociedad. “Junto a esta red logramos en forma cooperativa la creación de espacios, organizar actividades y talleres destinados a personas con discapacidad, como así también nos ocupamos de crear conciencia sobre la inclusión de estas personas en la sociedad, de manera que puedan ejercer el pleno desempeño de sus derechos”, detalló.

Entre las acciones organizadas, se encuentran las jornadas sobre enfermedades lisosomales y jornadas de capacitación y concientización de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF). “Hemos logrado incluso que la provincia Misiones se adhiera a Ley Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes”, remarcó la profesional.

En esta línea, agregó que en la actualidad se encuentran luchando por lograr la creación de un “Registro de Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF) junto al equipo de genética del Hospital de Agudos Ramón Madariaga.

“De a poco fuimos dando grandes pasos para atender la problemática, desde la acción municipal. Avanzamos en la creación del primer parlamento Municipal en Posadas para personas con discapacidad. Logramos que se sancione una ordenanza que promulga el acceso gratuito a espectáculos a personas con discapacidad y su acompañante. Y en mi domicilio particular establecimos una especie de Centro Cultural donde brindamos talleres, meriendas y actividades recreativas, destinadas a familiares, amigos y personas con discapacidad”, dijo María.

Ante estas acciones cotidianas, en el tiempo fue fortaleciendo su perfil de liderazgo respecto a la “voz” de reclamo por los derechos de las personas con discapacidad.

En marzo de 2017 fue convocada para participar del Parlamento Provincial de la Mujer en la legislatura provincial, y en esa oportunidad presentó junto a la Red un proyecto de ley en el cual se consignaba la creación del “Parlamento Inclusivo Provincial” destinado a las personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad.

“Si bien no se llegó a concretarse este proyecto, fuimos parte del Primer Foro de Discapacidad de la provincia de Misiones donde en representación a la red creada «Hablemos de Discapacidad», espacio desde el cual expuse nuestras opiniones y malestares ante la burda y excesiva burocracia que envuelve a los trámites y gestiones inherentes a las personas con discapacidad y sus familiares”, expresó.

En la búsqueda de amenizar este flagelo, propusieron la creación de la figura de un “Gestor Público de Discapacidad” que pueda guiar y asesorar ante los diferentes trámites y pensiones concernientes a las personas con discapacidad y sus familiares.

Y entre los proyectos legislativos, fue propuesto la creación de un instituto provincial de control de accesibilidad para personas con discapacidad.

“Esta es nuestra lucha cotidiana, y estoy segura que son muchas más las personas que sufren situación similares y necesitan apoyo, por lo que los invito a que se contacten con nuestra Red “Hablemos de Discapacidad” a través de las redes sociales. Estamos dispuestos a ayudar a todo aquel que necesite un asesoramiento o quiera informarse en cuanto a los temas inherentes a la discapacidad, como así también a quien desee conocer más en detalles los trabajos que llevamos adelante”, señaló, exponiendo en forma natural su perfil solidario ante esta problemática.

Un crimen impune

Héctor Luis Kislo (35) fue asesinado un domingo 2 de septiembre del 2001 cuando se desempeñaba de chófer de la remisería Cristo Rey. Su última comunicación con la base fue alrededor de las 3:30 de la madrugada. Lo encontraron muerto en su auto, con tres puñaladas. El crimen nunca se resolvió, la hipótesis más fuerte que se manejaba como posibilidad fue la intención de robo.

«Hasta el día de hoy no hay ningún detenido frente a semejante injusticia y configura uno de los casos de homicidios impunes de la provincia de Misiones. Su caso no figura ni siquiera en el listado de crímenes sin resolver de la Provincia. Según la Justicia se cuenta con el factor genético del homicida, pero esta puede evaluarse si es compatible solamente con quienes cumplen sentencias judiciales; por lo tanto, si el asesino de mi esposo no es juzgado por otro crimen, la sociedad tiene que convivir con un asesino en libertad”, sostuvo María Laura Valenzuela, manteniendo vivo su reclamo por Justicia para encontrar a los responsables de la muerte del padre de sus tres hijos.

Por Patricia Escobar