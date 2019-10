Macri, en el cierre de campaña: «Esta marcha no termina hoy, tenemos noviembre»

Una multitud lo acompañó en el centro de Córdoba. Al final, entonaron el Himno Nacional.

Mauricio Macri encabezó este jueves el acto de cierre de campaña en la ciudad de Córdoba, la capital del único distrito donde se impuso en las primarias además de la Capital Federal. En su último discurso antes de las elecciones generales del 27 de octubre, el Presidente estuvo acompañado por gobernadores radicales y por los principales dirigentes de Juntos por el Cambio.

El acto comenzó pasadas las 20, en la intersección de la avenida Hipólito Irigoyen y Boulevar San Juan, frente al shopping del Patio Olmos, en el centro de la ciudad.

Ante una multitud, que desde el espacio oficialista estimaron en 200 mil personas, el Presidente pronosticó un balotaje y afirmó una vez más que a partir de ahora comenzará una etapa de «crecimiento, de generación de empleo, de mejora de salarios y de alivio para todos los argentinos».

Además, pidió a los argentinos no volver al pasado. «No caigamos en los espejismos, en las promesas de los que nos defraudaron. Tantos años gobernaron y nos dejaron el país destruido», manifestó.

Entre los principales referentes de Juntos por el Cambio que acompañaron a Macri se encontraron su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el de Corrientes, Gustavo Valdés; el presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. También estuvo presente la primera dama, Juliana Awada.

Las mejores frases de Mauricio Macri

«Acá está la fuerza de este país. Acá, en Córdoba, arrancó el ‘si, se puede’, y el país entero los escuchó».

«Tenemos que ser todos protagonistas, esto depende de nosotros».

«Ustedes me dijeron ‘Mauricio, no estás solo’. Y yo estoy acá para decirles a ustedes que no están solos».

«Esta marcha no termina hoy acá, tenemos noviembre».

«No nos vamos a quedar callados viendo cómo nos roban el futuro. Muchas veces nos bancamos el dedito, la prepotencia».

«Se animaron a decir que iban por todo, e intentaron ir por nuestra libertad, que es innegociable».

«Nos dimos cuenta de que la verdadera fuerza la tenemos los que salimos a trabajar todos los días para sacar al país adelante».

«Llegar hasta acá nos costó más de lo que pensábamos. Los problemas que tenemos que enfrentar son más profundos de lo que imáginabamos, y lleva tiempo resolverlos. Pero no nos equivocamos cuando dijimos que el cambio es posible».

«Demostramos que se puede tener una política social sin clientelismo y que se pueden construir obras en todo el país sin corrupción».

«Todo lo que hemos hecho son esos cimientos sólidos sobre los que hoy podemos proyectar un futuro distinto. Va a venir una etapa de crecimiento, de generación de empleo, de mejora de salarios y de alivio para todos los argentinos».

«Vamos a tener que seguir resolviendo problemas, pero traer a los mismos del pasado no nos va ayudar en nada. No caigamos en los espejismos, en las promesas de los que nos defraudaron. Tantos años gobernaron y nos dejaron el país destruido».

«Es un momento de reunirnos con convicción y de ir para adelante. De creer en lo que estamos haciendo, sin miedo. ‘Si, se puede’ dar vuelta esta elección».

«Sé que juntos vamos a hacer que ésta sea la elección con mayor asistencia desde 1983. Porque acá no estamos dando vuelta una elección, estamos dando vuelta una historia de frustraciones y mentiras».

(Fuente: TN)