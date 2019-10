Se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de Lucas Carrasco

El estudio practicado en la morgue de Oro Verde confirmó las sospechas iniciales de los investigadores, que ahora intentan saber quién acompañó al periodista condenado por abuso en sus últimas horas.

El fiscal Gonzalo Badano, investigadores de la División Homicidios y el médico forense Juan Bertozzi, apuntan a reconstruir dónde estuvo y qué hizo el periodista Lucas Carrasco en las horas previas a su muerte, luego de que su cadáver fuera encontrado esta mañana en la puerta de su monoambiente en un complejo de departamentos sobre la calle Colón al 400 en Paraná, Entre Rios.

Luego del hallazgo, el cuerpo de Carrasco, condenado a 9 años de cárcel el mes pasado por violar a su ex novia, fue remitido a la morgue de Oro Verde. El informe preliminar de la autopsia sobre la causa del deceso, a cuyos detalles accedió Infobae, confirma la hipótesis inicial: broncoaspiración.

De acuerdo a fuentes del caso, cuando llegaba a su departamento, el periodista vomitó, se desvaneció y se ahogó. Para determinar cuál fue la causa de su malestar y el estado de inconsciencia que le impidió reaccionar ante las nauseas (como un posible consumo excesivo de alcohol o drogas), se aguarda por los resultados toxicológicos sobre las muestras de sangre que fueron extraídas en la necropsia. Carrasco llevaba un blister con medicamentos al momento de morir y había comenzado un tratamiento ambulatorio en un centro de salud de la provincia.

Mañana se conocerán otros datos como la hora aproximada del fallecimiento del periodista. Sobre este punto hay datos que aún no son claros, pero una versión indica que la muerte habría ocurrido durante la madrugada.

El llamado al 911 de un vecino del consorcio de departamentos que lo encontró tirado en el suelo fue alrededor de las 11.15. Algunos se preguntan si es posible que nadie lo haya visto antes, y por las características del edificio, la respuesta podría ser afirmativa.

El pasillo donde murió conduce a dos departamentos: el de Carrasco y otro que habría estado deshabitado, o al menos los policías no encontraron a nadie allí hasta ahora; y está después de la escalera que lleva a los departamentos de la planta alta. Quien baja de la misma y se dirige hacia la calle, es muy probable que no viera el cuerpo. Además, no son muchos departamentos en el lugar y llovió toda la mañana, por lo que es posible que el movimiento en el edificio haya sido escaso.

De acuerdo a relatos de testigos indirectos, Carrasco habría estado con un amigo luego de la medianoche, y habría entrado a comer a un local de comidas rápidas cerca del centro de Paraná. Esto aún debe ser confirmado, para constatar esta información con lo que pueda arrojar la autopsia sobre lo encontrado en el cuerpo. Aún no se sabe quién es ese amigo, y si desde allí Carrasco regresó a su casa o si frecuentó otro sitio.

Otro dato que la autopsia corroboró fue la ausencia total de lesiones y síntoma de violencia, lo que profundiza la idea de los investigadores de que la muerte del periodista no se trata de un homicidio.

