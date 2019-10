Ganaderos del Alto Uruguay reclaman seguridad por la cantidad de abigeatos que se reiteran en la zona

El jueves hubo una reunión con el responsable de la Unidad Regional XI de la policía, comisario mayor Ramón Sosa, donde el uniformado se comprometió a realizar operativos en diferentes parajes para dar con los autores y también a investigar el origen de la carne que vendes las carnicerías. En 40 días uno 15 cabezas faenadas. “Estamos seguros que por hambre no es”, señaló Eliseo Cornelio, asesor de la Asociación Agropecuaria Forestal Alba Posse y técnico del INTA.

Eliseo Cornelio. Radio Libertad

Una serie de abigeatos que se vienen sucediendo en diferentes parajes mantiene preocupados a pequeños productores ganaderos del Alto Uruguay quienes vienen perdiendo a sus animales desde hace varios meses y en los últimos 40 días registraron 15 cabezas de diferentes productores. Ante la situación, el jueves pasado 50 de estos colonos se reunieron con el comisario mayor Ramón Sosa, titular de la Unidad Regional XI de la Policía de Misiones, para transmitir el reclamo. “Hay un malestar por la cantidad de animales que se van sucediendo en distintos parajes del municipio y localidades vecinas. Tenemos en 40 días, más de 15 cabezas de diferentes productores que sean encontrado faenados. En algunos casos un animal, en otro dos y hasta tres”, señaló Eliseo Cornelio, asesor de la Asociación Agropecuaria Forestal Alba Posse y técnico del INTA.

Cornelio reveló que durante ese encuentro, del que participaron representantes de las comisarías de las localidades de 25 de Mayo, Colonia Aurora y Alba Posa, el comisario Sosa se comprometió a realizar operativos estratégicos en diferentes picadas con el fin de dar respuesta a los productores. “Hubo casos de animales con heridas de bala que se tuvieron que llevar al matadero a faenarlos. (En la reunión) También se habló de controlar las carnicerías. Hay un compromiso de ambas partes de que esto no suceda más”, agregó Cornelio y explicó que los autores de los abigeatos no se llevan toda la carne de los animales sino partes.

El experto afirmó que los afectados no son grandes ganaderos sino productores que engordan el animal para consumo propio o, en algunos casos, ayudar a sus hijos que estudian lejos del hogar o hasta para pagar cuentas. “Y si fueran grandes productores tampoco nadie tiene derecho de entrar a faenar animales ajenos”, recordó.

Cornelio agregó además que los autores, por ahora ignorados, no matan animales ajenos por hambre. “Por hambre estamos seguros que no es. Estamos en un municipio donde hay todo. Todo el mundo tiene alimento, a nadie le falta. Es una zona productiva, una de las más productivas de la provincia. Estamos seguros que lo que se está haciendo es para comercializar. Faenar tres animales vacunos no es para consumo personal”, analizó.

Para finalizar, Cornelio informó que en la mañana de este lunes 20 productores viajaron a Aristóbulo del Valle para registrar las denuncias y que la policía pueda comenzar a investigar. “Hoy el valor de un novillo está entre 20 y 30 mil pesos, dependiendo del peso que tiene el animal”, indicó.