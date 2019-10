El misionero Luciano Vera reveló cómo se enteró que iba a disputar el Mundial Sub 17

El futbolista oriundo de Wanda fue uno de los 21 convocados por Pablo Aimar para jugar la Copa del Mundo que se disputará en Brasil del 26 de octubre al 17 de noviembre.

Luciano Vera- Radio Libertad

A los 14 años abandonó su cálida y cómoda vida en Wanda y se mudó a más de 1000 kilómetros a la ruidosa y, a veces, confusa Buenos Aires en busca de su sueño. Hoy, tres años después de haber tomado esa decisión, el juvenil futbolista misionero Luciano Vera se prepara para disputar el Mundial de Brasil Sub 17, en lo que será su primera participación mundialista.

El lateral que defiende los colores de River fue uno de los 21 jugadores que eligió el entrenador Pablo Aimar para jugar la Copa del Mundo, que comenzará próximo 26 de octubre y que finalizará 17 de noviembre. Argentina buscará el único título mundialista que le falta a las selecciones juveniles masculinas del fútbol argentino.

En diálogo con Radio Libertad, Vera no ocultó su alegría por la citación y contó cómo se enteró que iba a ser parte de la nómina. “Estábamos todos juntos en el vestuario e iban llamando uno por uno a los chicos que no iban a convocar. Cuando terminó y no me llamaron, a mí me agarró piel de gallina y un poco de tristeza por los compañeros que no quedaron… Cuando me metí en la pieza me largué a llorar porque no lo podía creer”.

Si bien ayer se conoció oficialmente la lista, el misionero reveló que el miércoles se enteraron quiénes iban al Mundial, aunque tenían prohibido contarle a cualquier persona hasta que se hicieron público. Sin embargo, él no aguantó la emoción y le escribió a su familia un mensaje con la noticia y luego apagó su celular para que no lo descubrieran.

“Cuando hice la videollamada a la noche, todos en mi casa estaban festejando”, añadió.

Luciano llegó a River junto a su hermano Lucas, a quien un año después le comunicaron que no le iban a tener en cuenta y se fue a jugar a Chacarita. “Nos fuimos a vivir solos. Íbamos caminando a la escuela juntos, nos cocinábamos y nos lavábamos la ropa. Por eso siempre digo que el que quiere ser futbolista tiene que hacer sacrificios para lograr cada cosa que se proponga”, narró el entrevistado, quien se define como un lateral que puede jugar tanto por derecha como por izquierda y al que le gusta pasar mucho al ataque.

Los dirigidos por Pablo Aimar jugarán este sábado su último amistoso de preparación frente a Nueva Zelanda en Buenos Aires y luego viajarán a Brasil donde el lunes 28 debutarán en el Grupo E ante España a las 17, luego se medirán con Camerún el jueves 31 a las 20 y cerrarán la fase inicial contra el debutante combinado asiático Tayikistán. Los tres partidos serán en el estadio Kléber Andrade (Vitória).