Para el exdiputado peronista misionero, Carlos Golpe, “hay dirigentes que se dicen peronistas, pero de peronismo no tiene nada”

Histórico dirigente peronista, diputado provincial por varios períodos de los cuales durante tres presidió la Cámara de Representantes de la provincia y culminó su carrera como diputado nacional por el Partido Justicialista, Carlos Horacio Golpe, visitó los estudios de Misiones On Line TV donde se refirió al significado del 17 de octubre y el peronismo actual contrastando con lo que él considera debería ser un dirigente de ésa corriente política.

Sobre la fecha emblemática del peronismo manifestó su deseo de que vuelvan los viejos tiempos para beneficio del país porque “lamentablemente la mística peronista, que es necesaria para levantar al pueblo argentino, se va perdiendo en el tiempo con dirigentes que se dicen peronistas, pero que de peronismo no tienen nada”.

Ante esta afirmación era bueno saber, desde su óptica, que debe tener un dirigente para ser considerado peronista, a lo que Golpe destacó que, “debe tener las bases que muy claramente establece la doctrina justicialista que empieza diciendo concretamente, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, esta son las tres premisas. Los hombres tenemos que estar al servicio de la patria y del movimiento para la felicidad del pueblo, no para que el pueblo trabaje para la felicidad de una persona”.

No cree que el peronismo, como él lo ve, vuelva al poder en las actuales circunstancias, “no veo peronismo que pueda volver al poder en este momento, porque los que se denominan peronistas no tienen nada de peronistas”, considerando que el actual presidente del PJ nacional, José Luis Gioja “perdió totalmente el norte, porque la mayoría de los que están y se dicen peronistas, salvo raras excepciones porque las hay, están trabajando para su beneficio personal, pero no para el pueblo y eso se nota”.

Sobre las políticas aplicadas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo Golpe que no tuvieron nada que ver con el peronismo, “para nada en absoluto”, aun considerando las políticas que llevaron a lograr una movilidad social ascendente en esos años, las relativizo argumentando que, “cuando uno trata de sacar ventajas personales, lógicamente reparte algo, pero se queda con la mayor parte y lo que repartieron fue poco en relación a lo que se llevaron, lamentablemente”.

Sobre los cambios estructurales que habría que haber desarrollado en esos gobiernos, sostuvo Golpe que “tendrían que haber aplicado la doctrina que dejo el general en su momento para levantar el país, levantar la fábrica, movilizar la producción y eso se hizo en su momento, me acuerdo cuando estaba el general exportábamos trigo a Europa, batimos record en la producción de trigo en la Argentina”, para recordar anécdotas de su padre que era agrónomo y lo llamaba Perón todos los días a ver cómo iban las cosas.

Comentó que además en el primer y segundo gobierno de Juan Domingo Perón, “se promocionó el campo a través de créditos especiales para que pudiera industrializar su producción para la venta al exterior”, la creación de la Junta Nacional de Granos para controlar los precios y que ganara el productor, “estaban regulados porque lo que se trataba era que todos trabajaran para un mismo fin para engrandecer a la patria, no para sacar. Perón lo que pretendía es que hubiera una especie de sociedad entre el trabajador y el industrial que uno fuera la mano de obra y el otro el capitalista, pero que se complementaran, no que se pelearan”.

Consideró que el último gobierno peronista que tuvo la provincia de Misiones fue el de Julio César Humada, “después vino Puerta pero ya con otro criterio, con buenas intenciones, pero no tuvo la misma suerte, se equivocó sin ninguna visión política como para llevar adelante el gobierno”

