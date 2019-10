“Todo lo que me gusta”: la serie misionera LGBT que rompe estructuras y derriba prejuicios

Se trata de la primera serie de industria local que, desde la comedia, aborda la temática de diversidad sexual. Todo lo que me gusta es una creación de Sergio Acosta, productor y guionista misionero, y llegó a la televisión de la mano del director Guillermo Rovira. Su protagonista, Milton Rosés, visitó los estudios de MisionesOnline TV y precisó detalles de esta serie que promete grandes expectativas.

El pasado viernes en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento se realizó la avant premiere de la serie misionera Todo lo que me gusta. Ideada en el año 2016, ensamblada durante 2017 y rodada a fines de 2018, llegará a la pantalla el próximo sábado 19 de octubre. Será transmitida por Canal 12 desde las 00:00 horas y consta de ocho capítulos, los cuales se presentarán en episodios dobles.

Milton Rosés, quien es el personaje principal de esta historia, dialogó con Misiones Online y manifestó que formó parte del proyecto casi desde un principio, por lo que se encuentra conforme con el gran resultado obtenido. “Que el producto tenga pantalla y ahora pueda llegar al público, es el broche de oro”, afirmó.

¿Lo novedoso? Es una producción local que llega en medio de un proceso de deconstrucción y se adentra en la temática LGBT+. A partir de allí, propone visibilizar y derribar prejuicios o tabúes, principalmente desde la mirada heterosexual, frente a situaciones de la vida cotidiana.

Todo lo que me gusta cuenta la historia de Daniel, un muchacho que sale por primera vez de la casa de sus padres e intenta, a duras penas, independizarse. En ese momento atraviesa una ruptura amorosa con quien fuera su novia y luego, en el trabajo, conoce a un nuevo integrante: Javier. Comienzan a llevarse muy bien y, para sorpresa de Daniel, todo desencadena en más que solo una amistad. A partir de allí, en medio de una crisis, se pone en busca de qué es lo que le gusta realmente.

Escenas del rodaje de “Todo lo que me gusta”.

“De alguna manera, lo que le pasa a Daniel -su personaje- es lo que le pasa a la mayoría en su vida cotidiana. Le suceden una serie de cosas y, en el afán de querer solucionarlas, termina generándose más problemas: laborales, familiares, de pareja, amistades, todo junto y al mismo tiempo”, sostuvo Rosés.

Según precisó, el relato aborda una instancia de la vida por la que todos hemos pasado en algún momento y que implica una “desestabilización”. Ésta, a su vez, forma parte de la dura etapa hasta convertirse en un adulto “completo, hecho y derecho”.

“Creo que va a ser bien recibida, no solamente por los jóvenes pero me parece que ellos le van a dar el impulso necesario. La gente lo va a disfrutar y, cada nuevo espacio que se le abra a la serie, será bienvenido. Me interesa que el público pase un buen momento y sienta que les dejó algo”, expresó.

“Todo lo que me gusta” es la primera serie misionera que se enmarca dentro de la temática LGBT+.

“Actualmente vivo en Corrientes y, como puedo verlo desde afuera, Misiones es la plaza más fuerte -en industria audiovisual- de la región, junto al trabajo que hace el IAAviM”, destacó. Agregó que la provincia cuenta con bases sólidas para continuar creciendo y perfeccionándose en el rubro, lo que indudablemente se articula con la difusión de los diversos materiales logrados. “Es la única manera de que el público pueda verificar, con sus propios ojos, que el trabajo está bueno y está bien hecho”, añadió el actor.

Esteban Masturini, otro de los personajes, había manifestado durante el lanzamiento de la serie que las grandes producciones no estaban solamente en Buenos Aires, sino que en el interior del país también existe potencial y capacidad, lo que engloba a la industria audiovisual en general.

Todo lo que me gusta, de la productora SA CINE, contó con el apoyo del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y también del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), además de aportes y recursos de Productora De La Tierra.

Parte de lo que se vivió en la avant premiere de la serie en el Teatro de Prosa:

Sergio Acosta, guionista, productor y creador de la serie, junto al elenco.

