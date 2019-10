Misiones quedó entre las diez provincias con más medallas en los Juegos Nacionales Evita 2019

El evento deportivo que congrega a jóvenes de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, llegó a su fin el pasado viernes y si bien se faltan algunos resultados por escrutar, Misiones resultaría de entre las diez provincias con más medallas.

La delegación deportiva de la Provincia de Buenos Aires resultó campeona de los Juegos Nacionales Evita 2019 al cosechar la mayor cantidad de medallas, 116 en total, producto de 46 doradas, 37 plateadas y 30 de bronce.

Qué orgullo para los #misioneros: nuestros deportistas llegaron a las 73 medallas! Récord de toda la historia de #Misiones en los #JuegosNacionalesEvita. FELICITACIONES!! pic.twitter.com/EdtBjBLkD1 — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 11, 2019

Por su parte, la delegación de Catamarca fue otra que sobresalió al quedarse, con la Copa Juego Limpio.

No obstante, los chicos y chicas de Misiones lograron también un rol protagónico dentro de la competencia, ya que supo hacer frente a los “favoritos” y lograr un buen posicionamiento dentro del tablero general.

El atletismo adaptado sumó importantes medallas para Misiones

El atletismo adaptado sumó importantes resultados para la Tierra Colorada, ya que del total de 73 preseas que los misioneros se colgaron al cuello, 36 corresponden a las pruebas de Atletismo Adaptado.

La mañana del lunes Carlos Nicolás Argolo de Oberá alcanzó la medalla de Bronce y se convirtió así en el primer misionero en subirse al podio en la edición 2019 de los Juegos Nacionales Evita, compitió en Lanzamiento de la Bala sub 18 personas con Síndrome de Down.

Nico Argolo fue el primer misionero en subirse al podio.

Luego, esa misma mañana, el posadeño Mariano Bandera obtuvo la primera medalla dorada de la edición 2019 de los Juegos Nacionales Evita en la prueba de Salto en Largo. Por la tarde volvió a dar el batacazo y subirse a lo más alto del podio luego de ser el más veloz en los Cien Metros.

Mariano Bandera el gran protagonista del atletismo misionero.

A partir de allí las medallas comenzaron a salir más asiduamente y los misioneros marcaron su protagonismo arriba del podio.

El histórico debut de Misiones en el Goalball

Por primera vez, un equipo misionero participó en la disciplina Goalball, practicada por deportistas ciegos o disminuidos visuales.

Matías Giménez, Lautaro Álvarez y Ludmila Varela, oriundos de Posadas, más Kevin Herrera, de Oberá, conforman el conjunto que está representando a la provincia, guiados por el profesor Miguel Allou.

Si bien no se logró un posicionamiento arriba del podio, los deportistas superaron el desafío más grande que fue representar a la provincia por primera vez en la historia dentro de esta disciplina.

El Atletismo Convencional sumó 37 medallas

El atletismo convencional por su parte sumó apenas una medalla más que el adaptado sobre el total de la tabla general, ya que los deportistas convencionales cosecharon un total de 37 medallas. Entre ellos se destacó el Atletismo, la Natación, Lucha y Gimnasia Rítmica, entre otras.

Las gimnastas misioneras coparon los podios de Gimnasia Rítmica infantil y juvenil

Las chicas de Gimnasia Rítmica de Oberá y Posadas –juvenil e infantil respectivamente– tuvieron presencia protagónica en la ceremonia de premiación que se realizó este jueves en el Instituto Gutemberg de Mar del Plata.

Los dos grupos habían logrado podio en la instancia All Around y este jueves compitieron con aparatos, manos libres, soga y aro. Las chicas se mostraron elegantes y con finos movimientos y obtuvieron así buenos resultados en el podio.

Todo el equipo de gimnastas misioneras.

La categoría juvenil cosechó tres medallas doradas, una por All Around, otra en Manos Libres y una tercera con Soga. Asimismo, las chicas de infantil obtuvo dos preseas, una de plata en All Around y bronce en Manos Libres.

Las chicas de Infantiles ganaron la medalla de bronce en Manos Libres.

Karina Brand es la profesora de las chicas e Infantil y vinieron desde Posadas a representar a Misiones. A su vez, Natalia Ottaviano es de Oberá al igual que las gimnastas que forma y las cuales vuelven a la Capital del Monte cargadas de oro.

En categoría Juvenil, obtuvieron oro en Soga.

La nadadora posadeña Milena Toledo obtuvo medallas de oro, plata y bronce

La jovencita de 13 años coronó su actuación en los Juegos Nacionales Evita con una medalla dorada en la carrera de Cien Metros Mariposa sub 14 y sumó así la tercera presea a su medallero personal.

La atleta contó que para ella estos resultados representan un gran orgullo ya que uno de sus objetivos para estos Juegos Nacionales Evita era bajar sus tiempos y lograr podio, meta que logró gracias a meses de entrenamiento.

Milena se subió a lo más alto del podio.

Milena practica en el club Capri de Posadas, lugar en el cual las últimas tres semanas ella y sus compañeras estuvieron entrenando con las miras puestas en los Evita. Asimismo, Mariposa –técnica con la cual obtuvo la medalla de oro– practicó intensivamente estos dos últimos meses.

La de oro fue la tercera medalla que obtuvo en esta edición de los Juegos Nacionales Evita, ya que había obtenido bronce en 50m estilo Espalda y plata 50m estilo Mariposa.

Luchadores misioneros vuelven a la provincia con cuatro medallas obtenidas

Los competidores de la Tierra Colorada se subieron al podio luego de una excelente actuación en la disciplina de Lucha Olímpica masculina y femenina. Fue una medalla de oro, dos de plata y una de bronce.

La mañana del viernes se terminaron de disputar las finales de Lucha Olímpica en los Juegos Nacionales Evita. Desde el lunes la delegación misionera comenzó con buenos resultados, los cuales pudo consagrar con la obtención de cuatro medallas.

Cristian Delgadillo se quedó con la de oro en su categoría.

La dorada en categoría libre 75kg libre, fue para Cristian Delgadillo quien tuvo una excelente pelea con un jugador con algo de más porte pero que pudo neutralizar gracias a su agilidad y destreza.

Axel Márquez sub 13 en categoría libre hasta 55kg, obtuvo una medalla de plata.

A su vez en lucha femenina, Azul Sánchez también ganó una medalla plateada en la categoría sub 14 hasta 40kg libre. Florencia Brítez se quedó con la de bronce en lucha femenina hasta 55kg.

Azul Sánchez se quedó con la medalla de plata.

Medalla de oro para la atleta Eliana Rosa de San Pedro

La misionera se subió a lo más alto del podio luego de ser la más veloz en la prueba de Atletismo, 800m sub14 femenino.

Misiones sigue cosechando buenos resultados en Atletismo en la tercera jornada de los Juegos Nacionales Evita 2019. Esta vez de la mano de la sampedrina, Eliana Macarena Rosa, la delegación misionera sumó su novena medalla dorada.

Con una gran sonrisa, la atleta exhibió su medalla.

En la Pista de Atletismo del Emder –Ente Municipal de Deportes de Mar del Plata-, la jovencita de 14 años dio el batacazo y obtuvo una importante medalla para Misiones.

Francisco Benítez de Eldorado rompió su propia marca de Salto en Largo y obtuvo una medalla de oro

El joven oriundo de Eldorado, compitió en Salto en Largo y 80 Metros Llanos. En la primera de estas disciplinas, el atleta logró una medalla dorada la mañana del jueves y sumó otra más para el medallero de Misiones que ya asciende a más de cincuenta preseas.

Benítez contó que este resultado es fruto de muchísima práctica, técnica y enfoque. Dijo que practicó durante muchos meses junto con sus entrenadores de Eldorado.

Además de vencer a los participantes de otras provincias, el joven batió un duelo contra sí mismo del que salió victorioso, ya que logró romper su propia marca de 5.78 metros al obtener la mañana del jueves, un registro de 6.18 Metros.

El atleta participa de la categoría sub 14. El año que viene tendrá que competir en otra categoría ya que tiene 14 años cumplidos.

Los Juegos Nacionales Evita llegaron a su fin y Misiones acumuló 73 medallas

La delegación compuesta por 815 misioneros llegó en la mañana de este sábado al Cepard de Posadas con 73 preseas en su medallero.

Ahora los chicos de los distintos municipios emprenderán el retorno a sus casas.

Misiones este año cosechó 73 medallas, 16 seis más que el año pasado, en el cual habían obtenido 57.

DL/EP