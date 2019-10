Macri en Misiones: “La historia va a ser diferente porque el esfuerzo que han hecho no fue en vano”

El presidente se encuentra en la Provincia de Misiones desde este martes a la noche. Aseguró que vine a decirles a los misioneros que no están solos y que los defenderá “hasta el final”. Afirmó que “avanzamos hacia la dirección correcta, pero lo que nos falta es tiempo y acuerdo para resolver lo que queda. La historia va ser diferente porque el esfuerzo que han hecho no fue en vano”, aseveró.

Mauricio Macri. FM Show

El presidente Mauricio Macri se encuentra en Iguazú, donde recorrerá obras este mediodía, luego se trasladará a la Capital misionera, donde tiene una cargada agenda que cerrará a las 18 horas en la costanera con la marcha del Sí se Puede.

En diálogo con FM Show, el presidente aseguró que “estamos en una época compleja, en un país como el nuestro que arrastra problemas de hace 80 años. Creo que en ese sentido ser Presidente de los argentinos es una responsabilidad pero lo hago con mucho amor y pensando que tenemos futuro por delante”, manifestó Macri.

A la hora de evaluar las PASO, indicó que los ciudadanos votaron el cansancio, por el agobio de no llegar a fin de mes. Ahora cree que podrá cambiar esta situación. “Tenemos que acordar entre todos de una vez por todas… Hace falta un acuerdo más amplio”, dijo. Al respecto recordó que si bien convocó a un acuerdo en el 2015 y no lo logró, ahora cree que el 10 de diciembre lo logrará. “A los que se preguntan que si no lo conseguí, porqué ahora sí, digo que ahora sí porque está en el debate, porque hay un interés de hacerlo”, observó.

Mauricio Macro también enumeró los logros que considera se dieron en estos casi cuatro años: “Achicamos el déficit fiscal, las exportaciones crecen todos los meses, en Misiones crecieron el 13 por ciento, llegamos con el 4G a casi todo el país, el 42 por ciento de las escuelas están conectadas”, enumeró.

Remarcó asimismo que “avanzamos hacia la dirección correcta, pero lo que nos falta es tiempo y acuerdo para resolver lo que falta. La historia va ser diferente porque el esfuerzo que han hecho no fue en vano”, expresó.

Sostuvo que tienen muchas propuestas para fomentar el trabajo, como ejemplo citó que empresas que tomen jóvenes los primeros años no paguen aportes patronales, fomentar carreras estratégicas, entre otras.

En estos años hicimos que las Becas Progresar acompañen a los estudiantes y los ayuden a graduarse. Focalizarlas en las carreras prioritarias y reconocer el esfuerzo son propuestas clave para mejorarlas. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 9, 2019

“Vengo a decirles a los misioneros que no están solos porque los voy a defender hasta el último día”, declaró.