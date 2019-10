Comenzó la 24º edición de la Feria Internacional de Turismo

La muestra tendrá lugar hasta el próximo martes 8, en el Predio Ferial de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reúnen los principales actores del sector.

La provincia de Misiones cuenta con 329m2 de stand, el 20% de la superficie total del área Litoral, para exponer toda su oferta turística en la Feria Internacional de Turismo más importante de América Latina.

El acto inaugural fue presidido por el secretario de Turismo de Nación, Gustavo Santos, acompañado por el presidente del CFT y ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa; el jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la FIT y FAEVyT, Gustavo Hani; viceministro de Turismo de República Dominicana, Fausto Fernández, dando inicio formal a lo que serán cuatro días de plena oportunidad para que todos los destinos presentes, y Misiones por supuesto, puedan expandir sus objetivos de negocios en la industria que más crece globalmente.

La conectividad y el crecimiento del mercado receptivo de Argentina fueron ejes importantes del discurso de Santos, donde Misiones sin dudas tiene un papel protagónico debido a la apertura de nuevas rutas, incluyendo la conexión con Europa a través de Iguazú, punto más próximo de encuentro con el viejo continente.

“Abrirnos al mundo era un desafío 360. Empezamos con la decisión de mostrarle Argentina al mundo, posicionando contenidos y destinos a través de diferentes estrategias. Así logramos posicionarnos como el 7mo país que porcentualmente más creció en turismo receptivo, y ocupar un lugar en el top 20 mundial de turismo de reuniones”, destacó Santos.

Por su parte, Hani sostuvo que “somos una de las quintas ferias más importantes del mundo. Este año, con la participación de más de 50 países, esperamos recibir más de 100 mil visitantes”. En este sentido, agregó que, para fortalecer la actividad, “necesitamos reglas claras y políticas públicas que trasciendan de un Gobierno a otro”.

“El que trabajando en turismo no cuenta con una agencia de viajes como socio estratégico no entiende el potencial de la industria, y quien no conoce el potencial no conoce la Argentina”, concluyó.

En esta edición de la FIT, por primera vez, los agentes de viajes podrán vender sus paquetes, dándole al sector la posibilidad de generar nuevos espacios concretos de negocios y, al público, la posibilidad de comprar sus vacaciones en la feria.

El stand de Misiones cuenta este año con más de 60 escritorios para el sector privado, sin costo alguno; donde podrán, además de generar espacios de relaciones con otras provincias y países, vender sus paquetes de viajes en el momento.

“El promedio de agencias por stand es de 25, nosotros contamos con más del doble, lo cual refleja el potencial que tiene Misiones y el trabajo conjunto de confianza que se estableció entre el sector público y privado”, resaltó el ministro provincial, José María Arrúa. Paisajes naturales de selva y agua, aromas, gastronomía de alto vuelo, y diseño de indumentaria con sello propio, serán las cartas que juega este año la provincia, dueña y custodia de la gran reserva natural de Argentina.