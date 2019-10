ForoCAME: más de 500 empresarios del país ante el desafío de potenciar las regiones para seguir generando empleo

El XVIII Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa‎ (CAME) fue el espacio donde más de 500 empresarios de todo el país debatieron y se plantearon nuevos desafíos con el firme objetivo de seguir generando empleo en el país.

Este jueves 3 y viernes 4 de octubre se llevó a cabo en Buenos Aires el XVIII Foro Regional de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Seminario Internacional de Centros Comerciales Abiertos (CCA). El encuentro que se realizó en el auditorio de la entidad que nuclea a unos 500 mil empresarios de todo el país, convocó a más de 500 empresarios, dirigentes del sector, autoridades nacionales, directores de centros comerciales, representantes de economías regionales, empresarios Pymes y profesionales de todas las industrias vinculadas al turismo y al comercio.

El presidente de CAME, el empresario misionero, Gerardo Díaz Beltrán, instó a sus pares a seguir exigiéndose en un contexto que es hoy complejo para las pymes. Propuso modificar la visión y proponer misiones, “transformarnos para crecer”, señaló, al tiempo que indicó que “el turismo genera arraigo, tradición y desarrollo regional”.

Beltrán recordó que en la Argentina existen regiones y marcó que hay que identificar sus potencialidades. “Estamos convencidos que queremos trabajar en impulsarlas y el turismo va a ser la gran herramienta para protegerlas y engrandecerlas”, subrayó el empresario.

El evento contó también con la presencia del secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos quien aseguró que Argentina es el séptimo país que más creció en el mundo en Turismo y fue el de mayor crecimiento porcentual de Occidente en el primer semestre de 2019. “Los 6 que están arriba nuestro son cuatro asiáticos y dos de Medio Oriente, por lo que Argentina es el país de Occidente que porcentualmente más creció en el planeta en el primer semestre”, indicó y aseguró que el sector se potencia como uno de las principales fuentes generadoras de empleo.

El jefe de Gobierno Porteño, Horacio Larreta, fue parte del evento y brindó presiones y datos sobre el crecimiento turístico registrado en la ciudad. “El turismo genera el 3 % del PBI de la ciudad y estamos trabajando para duplicarlo. Por primera vez en CABA vamos a superar los 3 millones de turistas extranjeros. Tenemos mucha diversidad cultural, geográfica, arquitectónica y gastronómica para seguir impulsando el sector”, indicó.

Por la provincia de Misiones, el ministro de Turismo, José María Arrúa, dio a conocer que el 52 % de la biodiversidad del país está en la Provincia. Contó sobre la importancia de promover la sustentabilidad en el turismo, a través del cuidado ambiental y desarrollo de la economía local.

En la misma línea contaron el trabajo de sus provincias Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy; Gabriela Testa, presidenta del Ente Turismo Mendoza y Daniel García, secretario de Turismo de Río Negro.

El Foro CAME fue el espacio ideal para que la entidad brinde detalles sobre la novedosa plataforma que ponen en marcha. Beltrán sostuvo que en el marco de un contexto complejo para las Pymes es que están desarrollando estrategias que sirvan para abaratar costos a las pequeñas empresas, dar oportunidad y generar actividad dentro de las regiones. En este sentido, contó que lanzaron en Salta la plataforma digital Tienda CAME que permitirá que el dinero que se genera regionalmente y que circula, se quede en la Región. Adelantó que la idea es llevar esta plataforma a las 23 provincias para potenciar la economía local.

La plataforma Tienda CAME tendrá todo lo que se comercializa en la región a un bajo costo en relación a otras plataformas de venta. Tendrá una tarjeta de pago (CAME Pago) que será un soporte digital para todas las pymes. También contará con CAME Envío que se encargará de distribuir localmente todo lo que se comercialice.

El reconocido neurólogo Facundo Manes fue el encargado de abrir las conferencias el jueves. “En Argentina si no tenemos un plan, estaremos acá hablando de lo mismo y con tapas de pobreza”, sentenció el neurólogo y aseguró que “”no invertir en el cerebro de los argentinos es una hipoteca social”.

La 2° conferencia de la jornada la dieron Alejandro Price y Gonzalo La Rosa, quienes disertaron sobre “Hacia ciudades inteligentes”. Conceptos, impacto, beneficios y alcances en el desarrollo urbano.

“La Mujer en el turismo” también fue uno de los temas en las jornadas del jueves. Magdalena Choque Vilca contó su experiencia. Nació en La Quiaca, Jujuy, es descendiente de un cacique y desde pequeña supo leer los mensajes de la naturaleza.

En la misma línea, la licenciada Patricia Molina habló sobre el nuevo rol de la Mujer en el liderazgo del sector turístico.

La jornada del viernes inició la conferencia con el tema: “Sistema de Inteligencia Turística de la Ciudad de Buenos Aires” de la mano del Lic. Federico Esper, director general de Inteligencia de Mercados y Observatorio; Héctor Viñuales Santafé, presidente de Fedecatur y Gustavo Gabriel Hani, Presidente Grupo Caledonia, Presidente de FAEVYT, Tesorero de la Cámara Argentina de Turismo.

Otro de los expositores fue David Alameda, gerente de Comercio y Mercados de Santander (España), contó la importancia de los canales de ventas online, las promociones digitales y el caso de éxito de su localidad.

