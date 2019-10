“No se está descubriendo nada nuevo”, afirmó la CGT sobre altas tasas de desempleo en el sector juvenil

Las cifras dadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en relación a que dos de cada diez jóvenes no tienen un trabajo, José Milciades Giménez afirmó que no es una novedad y descartó próximas manifestaciones porque “son un gasto y lo que requieren es un cambio político y económico”. También se manifestó sobre los anuncios de la empresa Dass y el recorte de personal.

José Milciades Giménez. Radio Cadena Express

Frente a las últimas cifras dadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en que expresan que más del 20% de los jóvenes del país no cuentan con empleo, José Milciades Giménez, presidente del CGT afirmó que esto ya se venía conociendo y que no es una novedad. Lamentó que los altos costos impositivos hayan impulsado esta crisis que afecta a la economía local.

Además se pronunció sobre el anuncio de la fábrica DASS, primero por el cierre y segundo por el recorte de personal. Lamentó que no van a encontrar ninguna salida si es que nos e trabaja para que los que produce esta industria pueda consumir el mercado, “pero el mercado no puede consumir porque no le alcanza ni para comer”.

En relación a los anuncios de la empresa DASS, “La empresa dice nos vamos,cierra, no puede, no aguanta, el Gobierno no puede impedir el despido, pero el Estado tiene dos problemas, me debe dar trabajo, si no me puede contener entonces debe negociar, esos trabajadores quedan en la calle podría perdonar los impuestos a la empresa y contener a esos trabajadores”.

Agregó que el Gobierno no puede dejar que un espacio laboral se cierre porque no podrá recaudar ese impuesto y tendrá que mantener a esa familia. “Se debe contener bien a la familia y no dejarlo con una platita sino ayudarlos”.

Añadió que los jóvenes deben capacitarse y explicó que no habrán en el corto plazo movilizaciones porque representan gastos y el Gobierno debe velar por la economía del país. “Hoy precisamos el cambio político y económico que necesita el país que los puedan hacer y que lleguemos a fin de año”.