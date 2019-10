El doloroso comunicado del príncipe Harry: “Perdí a mi madre y no quiero que la historia se repita”

Luego de conocerse que la duquesa Meghan Markle demandará a un medio británico que publicó una carta suya hacia su padre, Harry emitió un comunicado donde expresa su temor y recuerda a su madre Diana de Gales.

Los duques de Sussex,, Harry y Meghan Markle, anunciaron que tomarán medidas legales contra el medios británico ‘Mail on Sunday’ y su grupo editorial. El duque de Sussex explicó mediante un extenso comunicado, que la decisión se tomó luego de un largo tiempo de pensar sobre el tema.

En el texto, Harry de Sussex defiende férreamente a Meghan Markle y relaciona la situación, sin mencionarla en modo directo, con la vida de su fallecida madre, Lady Di.

En el comunicado se explica que la demanda contra el ‘Mail on Sunday‘ se realiza por “uso indebido de información privada, la infracción de los derechos de autor y la violación de la Ley de Protección de Datos de 2018”. Según los royals, se incurrió en dicho delito al publicar una carta privada que Meghan escribió a su padre, Thomas Markle.

El comunicado de Harry

“Como pareja, creemos en la libertad de los medios y en la presentación de información objetiva y veraz. Lo consideramos una piedra angular de la democracia y en el estado actual del mundo, en todos los niveles, nunca hemos necesitado más medios responsables.

Desafortunadamente, mi esposa se ha convertido en una de las últimas víctimas de una prensa sensacionalista británica, que realiza campañas contra personas sin pensar en las consecuencias: una campaña despiadada que se intensificó durante el año pasado, durante todo el embarazo y mientras se encontraba criando a nuestro hijo recién nacido.

Esta propaganda implacable tiene un costo humano, específicamente cuando es deliberadamente falsa y maliciosa, y aunque hemos seguido poniendo una cara valiente, no puedo ni describir lo doloroso que ha sido. Porque en la era digital actual, las invenciones de la prensa se reutilizan como verdad en todo el mundo.

Hasta ahora, no hemos podido corregir las tergiversaciones continuas, algo de lo que estos medios de comunicación seleccionados han sido conscientes y, por lo tanto, han explotado a diario.

Es por esta razón que estamos tomando acciones legales, un proceso que lleva muchos meses en marcha. La cobertura positiva de la semana pasada de estas mismas publicaciones expone el doble rasero de este paquete de prensa específico que la ha vilipendiado casi a diario durante los últimos nueve meses; han podido crear mentira tras mentira a su costa simplemente porque no ha sido visible durante el permiso de maternidad. Es la misma mujer que era hace un año el día de nuestra boda, tal como es la misma mujer que se ha visto en esta gira por África”.

El recuerdo de otros tiempos

“Para estos medios selectos, este es un juego que no hemos estado dispuestos a jugar desde el principio. He sido testigo silencioso de su sufrimiento privado durante demasiado tiempo. Retroceder y no hacer nada sería contrario a todo lo que creemos.

Esta acción legal particular depende de un incidente en un patrón de comportamiento largo e inquietante por parte de los medios sensacionalistas británicos. El contenido de una carta privada se publicó ilegalmente de manera intencionalmente destructiva para manipularlo a usted, al lector, y promover la agenda divisiva del grupo de medios en cuestión. Deliberadamente lo engañaron al omitir estratégicamente párrafos selectos, oraciones específicas e incluso palabras singulares para enmascarar las mentiras que habían perpetuado durante más de un año.

Llega un momento en que lo único que hay que hacer es hacer frente a este comportamiento, porque destruye a las personas y destruye vidas. En pocas palabras, es la intimidación lo que asusta y silencia a las personas. Todos sabemos que esto no es aceptable, en ningún nivel. No creeremos y no podemos creer en un mundo donde no hay responsabilidad por esto.

Aunque esta acción puede no ser segura, es la correcta. Porque mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alguien que amo se convierte en mercancía. Llega hasta el punto de que ya no son tratados o vistos como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas.

Le agradecemos al público por su continuo apoyo. Es muy apreciado, aunque no lo parezca, realmente lo necesitamos”.

Fuente: Radio Mitre