Femicidio en Buenos Aires: mató a su hija, la enterró en el patio de su casa y confesó el crimen

Ariana Jésica Palacios tenía 30 años. Estaba desaparecida desde el 28 de agosto. Su hermano le dijo a la policía que su padre le había admitido el asesinato.

Un hombre de nacionalidad boliviana (64) fue detenido esta mañana por matar a su hija (30) tras una violenta discusión y luego enterrarla en el patio de su casa de Villa Tesei, partido de Hurlingham.

La víctima, que fue identificada como Ariana Jésica Palacios, era intensamente buscada desde el 28 agosto. La denuncia sobre su desaparición había sido hecha por su amiga Noelia Acevedo (27), que al advertir que le resultaba imposible contactarse con ella decidió dar aviso a la policía.

En el caso interviene la UFIJ N° 2 del fiscal Walter Leguisamo, quien inició un protocolo de averiguación de paradero. En el marco de esa investigación llamó a declarar a varios de sus familiares.

Al momento de ser indagado, “Willy” Palacios, el padre de la joven se mostró nervioso, lo que alertó a los investigadores y empezaron a prestarle más la atención al entorno íntimo de Ariana.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, fue su propio hermano el que acusó a su progenitor. Mauricio Palacios manifestó que su padre le había dicho que el 28 de agosto, a las 11, estaba en su domicilio a solas con Ariana cuando se produjo una discusión entre ellos.

“Discuten, forcejean y éste con un arma blanca le produce un corte a la altura del cuello ocasionándole la muerte”, declaró el joven. “Luego entierra el cuerpo en el patio de la casa, no dando aviso a nadie”, relató.

Con esa información recabada, el fiscal Leguisamo dispuso la aprehensión de “Willy”Palacios y dio la orden de realizar pericias en su vivienda. En estos momentos, la Policía Científica trabaja en la calle Félix Frías 3577 y el acusado de femicidio se encuentra prestando declaración en la fiscalía.

Con la presencia del fiscal, los bomberos y el personal de Casos Especiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires comenzaron la búsqueda del cuerpo: un perro de rastreo dio con un sitio en el patio de la finca donde la tierra se encuentra removida. Así, se realizó una excavación que arrojó resultado positivo con respecto al hallazgo de un cuerpo de una mujer enterrado. De acuerdo a las primeras apreciaciones, sería de la víctima de autos.

Lo que resta establecer es si su mamá como sus hermanos tienen alguna responsabilidad en el hecho o si son sólo cómplices por ocultar información sobre su paradero. Por lo pronto, ordenarán peritar los teléfonos celulares de los integrantes de la familia. Tampoco se descartan más detenciones.

“El padre era muy violento. Por eso enseguida pensamos que podía haberle hecho algo”, dijo a TN ,Jésica una de las amigas de Ariana. Ella sospechaba que podía producirse este desenlace porque en el barrio era una secreto a voces que el hombre era muy agresivo.

La mujer contó que cuando Ariana desapareció, sus padres le dijeron a su novio que ella se había ido de la casa voluntariamente porque estaba en pareja con otro joven. “¿Cómo se va a ir y dejar a su hija de 5 años?”, se preguntó Jésica entre lágrimas, visiblemente afectada por el fatal desenlace.

“Cuando la foto de Ariana empezó a viralizarse en las redes llegaron muchos comentarios de gente desconocida y algunos sugirieron que el padre podía haberla matado”, contó. Fue ahí donde los amigos empezaron a sospechar de su familia.

“Encima su papá es muy cerrado. En vez de ayudarnos, nunca colaboraba. Nos decía que dejáramos de hacer lío porque el papá de su nieta podía llegar a sacarle a la nena. Ese hdp dejó a Luisana sin su mamá”, se lamentó la mujer.

Otra de las amigas de Ariana coincidió en que sus padres le respondían de mala manera a toda la gente que les preguntaba por el paradero de ella. “Unas mamás del jardín vinieron a preguntar y no les daban explicaciones. Les decían que estaba todo controlado y no era así. La última vez que hablé con ella me dijo que había discutido muy fuerte con la madre y nunca apareció. Nunca llegó a contarme los motivos. Me cansé de llamarla”, dijo una mujer al ser entrevistada en Crónica TV.

“Ella era una mina muy simpática y muy buena. Era muy activa en las redes sociales y de un día para el otro se borró, cosa que era muy rara. Su hija para ella era todo. Hacía 6 meses que estaba organizando su cumple, además de su fiestita de egresados”, contó.

Y continuó: “La familia demostraba una imagen que no es. Son una basura. Que el padre se muera en la cárcel. El padre montó una escena. Y mandó un mensaje de un celular desconocido donde decía que se iba a ir de viaje. Pero nos dimos cuenta de que no era de ella porque Ariana no escribía así. Era todo una mentira de ellos. Son una mierda”.

La familia también intentó despistar a Adrián, su novio, con quien salía desde hacía dos años. En diálogo con Crónica, el joven admitió que Ariana no se llevaba bien con ellos, pero especialmente con la madre.

“Madre e hija llegaron a pegarse tras discutir. Tuve que intervenir yo y su padre para que no pase a mayores. Le dije que no se pelearan, que justo era el cumpleaños de Luli, y la mamá de Ariana me dijo que no me metiera. Ahí la relación con ella se rompió, pero con el papá me llevaba bien”, dijo Adrián.

El joven señaló que el día de la desaparición de Ariana se contactó con su hermana que vive en Villa Crespo para pedirle el teléfono de sus padres para preguntarle si sabían algo. “El papá me plantea que ella ya no quería seguir con la relación. Decía que Ariana estaba estresada y que había decidido cambiar de trabajo y de aire, que ella iba a estar bien y que yo siga con mi vida. Ellos me plantearon que me alejara porque la relación no daba para más”, remarcó. Antes de morir, Ariana trabajaba en una empresa porteña ligada al rubro de la telefonía y los call centers.

Más allá de las declaraciones de sus padres, a Adrián ese relato no le cerraba.

“La puñalada podía esperarla más de la madre que del padre”, concluyó el novio de la víctima.

