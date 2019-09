Neuquén: familiares y amigos despidieron a Cielo Lopéz

Familiares, allegados, vecinos y estudiantes de Plottier despidieron los restos de la joven asesinada días atrás en la localidad neuquina. Su padre reclamó justicia y dijo “al que le hizo esto, lo agarro y lo mato ¿Qué más le puedo decir?”.

“Estamos hechos pelota, mis hijas están quebradas. Cielo era la más chiquita. Obviamente espero una condena, porque mi hija se fue. Le quitó la vida, me la destrozó y la descuartizó. No tengo palabras”, confió Eduardo López, padre de Cielo, en medio del velorio de su hija. Acompañado por sus otras tres hijas, el hombre agradeció a la comunidad de Plottier por haberlos apoyado en los peores días de sus vidas.

Cielo tenía 18 años y estaba terminando el secundario cuando fue asesinada. “Ella quería ser contadora, le gustaban muchos los animales, siempre fue muy independiente”, agregó una de sus hermanas, que se encontraba junto a Eduardo.

“Lo que más nos gustaría es que cuando hay una denuncia porque se perdió una nena o un nene, porque acá no se salva nadie ni en ninguna parte del país, que no se tenga que esperar 24 horas para hacer la denuncia formal o que nos digan que hay que esperar. Hay que moverse, es la mejor forma”, explicó Eduardo y recordó el día en que supieron que su hija estaba desaparecida: “Me llegó la noticia y empecé a pensar donde podía buscarla. Llamé a todas sus compañeras, a sus amigas, les mandé mensajes. Estaba desesperado. Lo único que me faltaba era salir a la calle a gritar dónde estaba”.

Desde las 10:30, vecinos de Plottier se fueron acercando a la Sala de Arte para dar el último adiós a Cielo López y acompañar a su familia como lo vienen haciendo desde el momento en que se supo del femicidio.

“Estoy muy agradecido con la gente de Plottier, con mis hijas estuvimos muy desesperados en la búsqueda. Agradecer a las escuelas, al pueblo que se movió y fue fundamental porque esto no se hubiera resuelto o hubiera pasado por alto”, confió Eduardo.

Docentes de varias escuelas primarias y secundarias, estudiantes secundarios, jóvenes, familias enteras y hasta el propio intendente Andrés Peressini se acercaron con ramos de flores y abrazos a la familia López, dejando entrever la conmoción que todavía perdura a dos semanas del hallazgo del cuerpo de la joven por parte de unos pescadores en el sector de Los Espigones, cerca de China Muerta.

“Esto nos ha dejado mal porque le puede pasar a cualquier chica, amigas, familiares nuestras”, confió un adolescente de 15 años que se acercó junto con otros amigos y compañeros a despedir a la joven.

El femicidio de Cielo generó una gran conmoción, dolor y bronca en los vecinos de Plottier desde el primer momento por la brutalidad a la que fue sometida, lo que se canalizó en una multitudinaria marcha realizada el lunes, cuando todavía no había un sospechoso para los investigadores.

Fue en este marco que se fueron realizando distintas actividades como sentadas en las escuelas y charlas al interior de las aulas, donde los más chicos pedían contención y que se hable sobre el tema.

“Los chicos saben todo, muchos han venido a la marcha y hay que buscar la manera de explicarles y poder hablar con ellos”, confió Sandra, una docente de Plottier. Junto a ella asistieron varios docentes en el marco de un retiro que anunció el gremio ATE, a partir de las 10, para que pudieran acercarse al velorio.

En el lugar también estuvieron mujeres organizadas del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), quienes llegaron hasta el lugar llevando cada una en sus manos una rosa roja.

“El Estado es responsable del femicidio, desde el momento en que las hermanas se acercaron a hacer la denuncia. No se debería haber esperado a que unos pescadores hallaran a Cielo, sino que la búsqueda debería haber comenzado desde un primer momento”, sostuvo Belén, una de las integrantes y agregó: “La búsqueda de una mujer desaparecida debe ser al instante, independientemente si después se conoce que está en la casa de una amiga o en otro lugar. Como comunidad nos podemos mover todos juntos, pero si el Estado no toma la responsabilidad de decir basta de femicidios, nosotros como pueblo, como organizaciones no podemos hacer nada”.

Fuente: La Mañana de Neuquén