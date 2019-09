Palombo: “Veo que no hay una planificación en este país, gente sensata, gente que piense”

El comerciante posadeño se quejó porque el gobierno nacional no consulta con el empresariado antes de tomar una medida económica y advirtió que en estas condiciones es imposible continuar con los comercios. “Nosotros somos generadores de impuestos, de trabajo y notamos que no tenemos el apoyo del gobierno”, afirmó.

Carlos Palombo. Radio Libertad

El empresario y comerciante de Posadas, Carlos Palombo, se quejó por la falta de diálogo entre el gobierno nacional y las empresas al momento de tomar una medida económica, como el anuncio de un bono de 5 mil pesos para los empleados privados y adelantó que cerrará otros dos locales por lo que habrá despidos. “Vivir en este país realmente es bravo. No se puede programar nada, una empresa por ejemplo pensar a meses o un año, abrir locales, dar trabajo. Es muy difícil, esto es el día a día”, lamentó.

Palombo afirmó que mantener un empleado en blanco le cuesta a cada empresario unos 33 mil pesos entre sueldo y cargas sociales. Lo que se suma a las bajas ventas y ahora el bono que deberán pagar. “Por eso es justamente la falta de empleo. Primero porque es imposible tener empleados en el negocio por la cantidad de controles, parece que el empresario es enemigo del gobierno, no es una persona que se le atiende, que paga sus impuestos, que da trabajo. Nosotros somos generadores de impuestos, de trabajo y notamos que no tenemos el apoyo del gobierno. Si se agrega a eso la escases de ventas que hay y ahora se le agregan 5 mil pesos más. Yo no estoy culpando a la gente o al empleado. Yo veo que no hay una planificación en este país, gente sensata, gente que piense”, apuntó

El empresario señaló que se siente desanimado y adelantó que cerrará un local que posee en el hipermercado ubicado por la avenida Quaranta y otro sobre la calle Bolívar con lo cual 15 personas se quedarán sin su fuente de trabajo. “En vez de incentivarte, todos estos que salen a hablar boludeces, en vez de venir y hablar con empresas grandes. Hacemos malabares. Tengo dos empleados por local y a veces la atención falla porque faltan empleados”, reconoció y agregó que el trabajo es del día a día para intentar mantener las fuentes de trabajo.

Sobre el futuro, Palombo se mostró esperanzado con una futura gestión de Alberto Fernández y dijo que la administración del presidente Mauricio Macri le sorprendió para mal, a pesar de que fue uno de los que lo apoyó y votó. “Yo creo que el peronismo es siempre el que maneja y sabe de estas cosas, tienen mucha más experiencia que esta gente a la que apoyamos y votamos porque es empresario. La verdad me sorprendió para mal, me refiero a Macri. Hizo todas las cosas mal. Acá si no apoyas el mercado interno como en cualquier parte del mundo, primero su producción, su gente, su industria, todo para adentro primero, así hizo (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump y se peleó con China”, analizó.