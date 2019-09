El “Chango” Spasiuk y Ringo Starr tocaron juntos en una nueva producción de Playing for a Change

El pasado 18 de septiembre, Praying for a Change publicó una nueva producción, esta vez de una icónica canción de The Band, llamada The Weight. La interpretación estuvo a cargo del ex lider la banda, Robbie Robertson; pero además contó con la prescencia de Ringo Starr y el “Chango” Spasiuk.

Chango Spasiuk – Cadena 3

“Chango” Spasiuk celebra sus 30 años de carrera y un nuevo aniversario de la obtención del premio Revelación de Cosquín en 1989, lo que definió como el comienzo de su carrera musical.

“Córdoba fue la caja de resonancia de mis inicios. Realizaba presentaciones en los festivales y por suerte ese mismo año pude sacar mi primer álbum“, recordó en una entrevista con Cadena 3.

Ringo Starr, en el auge de Los Beatles.

Reveló que el disco “Polcas de mi tierra“, lanzado en 1999, fue un homenaje a sus ancestros, inmigrantes que escaparon de Ucrania y se instalaron en Apóstoles, Misiones.

“La primera banda estaba integrada con mi papá, mi tío y yo con 11 años tocaba el acordeón. Me pareció importante hacerles un reconocimiento, porque aprendí mucho de ellos y de mis abuelos“, dijo.

