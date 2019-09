Alfredo Schiavoni adelantó que la campaña 30 ciudades en 30 días de Juntos por el Cambio incluye a Posadas

El candidato a diputado nacional por el frente Juntos por el Cambio, Alfredo Schiavoni adelantó que la campaña denominada 30 ciudades en 30 días que llevará adelante el frente que busca la reelección del presidente Mauricio Macri, incluye en la provincia de Misiones a la ciudad de Posadas, aunque sin fecha definida aún.

Alfredo Schiavoni- Radio República

“Estamos en plena campaña, trabajando fuerte en todos los municipios, con presencia en la calle, hablando con la gente tratando de entender que estamos ante un momento bisagra en la historia argentina y es importante concientizar a la población de que hay dos opciones claras entre las cuales elegir”, dijo Schiavoni en diálogo con Radio República, para agregar que una de esas opciones es la del presidente Macri, “la que representamos nosotros y la otra es la que ya parte de los argentinos la conocen porque todos los que vivieron el proceso kirchnerista conocen”.

Destacó el dirigente cambiemista que además de conocer el período del kirchnerismo el elector conoce también a partir de lo que hoy está anunciando, “no solo el candidato Alberto Fernández sino algunos de sus representantes como Grabois y otros que están también manifestando lo que harían en caso de acceder a gobernar el país. Se trata de explicarle a los argentinos, en este caso particular a los misioneros entre estas dos opciones entre las que tiene que elegir”.

Admitió Schiavoni que lo económico siempre influye y consideró que “explica en gran parte el resultado de las PASO, pero más allá de lo económico hay que buscar la forma de hacer entender lo que puede llegar a pasar en la argentina en caso de triunfar la formula Fernández-Fernández. Hay algunos anticipos, porque lo expresan ellos mismos como candidatos, de las medidas que tomarían, de lo que serían capaces de hacer y me parece que aun en un contexto económico complicado pesan también en la decisión de los electores valores que entendemos nosotros que claramente no los defiende la fórmula de los Fernández”.

Campaña 30-30

Respecto a la campaña 30-30 lanzada por el presidente Macri, el dirigente misionero explicó que son concentraciones a realizarse en 30 días en 30 ciudades diferentes de la Argentina “en apoyo a los valores que expresa Juntos por el Cambio, son convocatorias como acostumbramos a hacer nosotros por redes sociales por el boca a boca, sin gente acarreada, sin mover estructuras gubernamentales o partidarias, apelar a la ciudadanía, su compromiso a las ganas de defender una determinada escala de valores. Esto fue lo que ocurrió el 24 de agosto en Capital y dio origen a esta campaña de 30 ciudades en 30 días, incluye a Posadas”, y comentó que aún no hay fecha definida para ello viajará a Buenos Aires esta semana para mantener una reunión con el presidente y su equipo de colaboradores.

Al ser consultado sobre las expresiones de Macri referidas a que la elecciones aún no sucedieron, Schiavoni explicó que “la elección con resultado vinculante como lo dice el presidente aun no sucedió, es el 27 de octubre, hay que tenerlo claro porque por ahí las PASO son abiertas para los espacios políticos así que cuando un candidato se arroga que ya ganó las elecciones, bueno son el 27 no fueron todavía. Por otro lado también entiendo que así como todos nosotros tenemos la convicción de poder revertir el resultado de las paso, mejorar, convencer a más gente y sobre todo lo que dicen los que ganaron las paso, existen claras chances de que Juntos por el Cambio pueda obtener un resultado diferente”.

EP/E.J.