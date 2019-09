Mirtha Legrand puso en duda su continuidad en la televisión en 2020

Mirtha Legrand marcó todo un récord en la televisión. En 2018, la conductora celebró 50 años en la pantalla chica con sus clásicos almuerzos. Pocas veces se ausentó al aire y, aunque en distintas ocasiones amagó con retirarse, lo cierto es que año tras año siempre terminó renovando por una nueva temporada con su histórico formato.

Este domingo, Susana Roccasalvo estuvo en en la mesa de la diva y le hizo la pregunta del millón: “Vamos a seguir contando con vos en el 2020, ¿no?”. La Chiqui sorprendió a todos y puso en duda su futuro en el medio. “No sé, no estoy decidida”, afirmó la estrella de eltrece, que en los próximos días tendrá una reunión con su producción para definir si se toma un receso.

“Hace más de un año que no descanso. Empalmé Mar del Plata con Buenos Aires. A mí me encanta trabajar, pero estoy sufriendo mucho la muerte de mi hermano, que me afectó muchísimo. Eso me quebró bastante”, explicó Legrand, en referencia al fallecimiento de José Martínez Suárez, a los 93 años.

De todos modos, la diva resaltó que disfruta muchísimo de su trabajo. “Este programa lo hago porque me da placer. No tengo necesidad de venir, pero lo hago porque me gusta. Toda la semana estoy esperando para venir a hacer mis almuerzos. Veremos si pido un receso o no”, sentenció.

Fuente: TN