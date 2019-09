Otra vez Mirtha Legrand tuvo que pedir perdón: ahora a Mario Massaccesi

“¿Fuiste violado?”, fue la incómoda pregunta con la que la conductora insistió dos veces al periodista. Hace una semana, la diva de los almuerzos había lanzado una dura crítica a Macri y después ofreció sus disculpas.

“¿Fuiste violado? ¿Fuiste violado?”, le preguntó insistentemente Mirtha Legrand a su invitado Mario Massaccesi en el almuerzo de este domingo, luego de que ella recordara que él había dicho que tenía un secreto que nunca le había contado a su familia.

Tras las repercusiones y que él decidiera no hablar más del tema, ella utilizó las redes sociales para referirse al incómodo momento que pasó el periodista en su programa y le pidió perdón.

“Quiero volver a disculparme con mi querido Mario Massaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto”, escribió la Chiqui en su cuenta de Twitter.

Teleshow se comunicó con Mirtha Legrand y en la entrevista volvió a pedir disculpas y agregó: “Soy la única conductora sin panel y con seis invitados de distintas disciplinas, ¡¡y me da enorme placer hacerlo !! Yo estudio mis programas, el currículum de los invitados. Y cuando sacan un libro los leo, muuuuchhas veces de madrugada, para estar informada. Un día a la semana hago producción con todo mi equipo, ¡¡por eso me causa tanto disgusto esta gafe imperdonable!!!. Quizás le debí haber dicho si había sido abusado… En fin, es el segundo error que he cometido. Pero ya está, doy por terminado el tema”.

Esta es la segunda vez en una semana que la diva de los almuerzos pide disculpas. Hace una semana, llamó “fracasado” al presidente Mauricio Macri y luego se arrepintió, retractándose de sus críticas. “No se volverá a repetir, sigo apoyando a Cambiemos”, afirmó al otro día.

La incómoda pregunta a Massaccesi

La conversación en cuestión empezó luego de que en vivo Legrand le preguntara por un secreto que él dijo tener y que no le había contado a nadie: “¿Seguís sin confesarlo?”. “No me gusta la palabra confesión. Es una situación muy dolorosa que viví, muy fea, que lógicamente ha marcado mi vida”, le respondió el periodista.

“Yo salí solo y huí hacia adelante con este sueño, yo sabía lo que quería hacer en mi vida. Siempre digo que el periodismo me salvó de todas las maneras que una persona se pueda salvar. Tenía muy claro a dónde tenía que ir. Entonces no me quedé en el drama. Trabajé mucho para poder sanar el dolor. Yo me ocupé sobre todo de ser feliz: trato y soy feliz cada instante de mi vida, aun en aquellos momentos desagradables. Toda la felicidad que he vivido, sobre todo desde los 33 años a esta parte, ha compensado el dolor que tuve cuando era chico, adolescente y joven”, siguió él.

De repente, la anfitriona lo interrumpió: “¿Fuiste violado?” y luego de que él siguiera hablando, insistió de nuevo con la pregunta. El contestó que no lo iba a decir: “Fue mucho más que eso. Fue dramático. Y tengo el respeto de mi familia. “Pertenece al ámbito de la intimidad. Yo considero que hay un límite de protección con uno mismo, salvo que uno tenga ganas de contarlo”.

Carla Quevedo, la actriz que interpretó a Alicia Muñiz en la serie Monzón, interrumpió luego de que Mirtha asegurara que hoy por hoy en la televisión se contaba todo: “Hay que respetar el tiempo de la víctima que habla cuando puede, no cuando se quiere o se espera que hable”.

Al ser consultado por Teleshow sobre cómo se había sentido en la mesa, el periodista dijo que había tomado la decisión de no hablar sobre el tema: “Ya pasó, ya fue. En tono poético, nunca quise ser la flor que huele. Siempre seré el cronista del aroma”.

(Infobae)