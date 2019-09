Posibles restricciones a las low cost: “Quedó claro el beneficio que trajo a las provincias la conectividad”, afirmó el CEO de Flybondi

Sebastián Pereira, CEO de Flybondi, se refirió a la posibilidad de que quede firme la prohibición de operar de 22 a 7 horas en el aeropuerto El Palomar y respecto al impacto que esto tendría en la denominada “revolución de los aviones”, habló del desarrollo y beneficio que las nuevas rutas y conexiones aéreas provocaron en las provincias argentinas. “Estuvimos con el gobernador Passalacqua y el gobernador electo Herrera Ahuad quienes nos expresaron su apoyo a la continuidad de nuestro trabajo”. Ayer en el aeropuerto de El Palomar en Buenos Aires se planteó que, de quedar firme un fallo que prohíbe operar aviones entre las 22 y las 7 horas, se redefiniría el esquema de vuelos de las aerolíneas low cost tal como está en la actualidad. La consecuencia de ello sería no solamente una reingeniería de los vuelos existentes y la probabilidad concreta de prescindir de puestos de trabajo, sino también la posibilidad de dejar sin efecto alguna de las conexiones entre distintos puntos de la Argentina. En ese marco Sebastián Pereira, CEO de Flybondi, habló de las cifras récord a las que han llegado y el crecimiento sostenido de las low cost en los últimos años. En síntesis sólo la firma de la que es parte emplea directamente a 570 personas, cuentan con 5 aviones Boeing 737, conectan 18 destinos a través de 28 rutas. Ya han transportado a más de 2 millones de pasajeros, con un factor de ocupación del 87% – en agosto – lo que los convierte en la tercera aerolínea más grande del país. “Claramente nosotros venimos de un mes récord y creíamos que el más aviones generarían más trabajo. Seguimos apostando a eso. Hoy crecimos un 60 por ciento, cuando a la par Aerolíneas creció un 40 por ciento, llegamos a más de 2 millones de pasajeros y es una de las pocas industrias que pese al contexto económico del país ha crecido. Sigue fuerte y hay sustento suficiente para continuar. Esto es generación de empleo y de riqueza”, añadió. Respecto a la medida que podría limitar los vuelos en horarios nocturnos, sostuvo que hoy analizan cómo sería el nuevo esquema de trabajo y funcionamiento. “Estamos revisando cambios de itinerarios o cómo podríamos operar. Sin dudas alguna de las provincias se va a ver perjudicada. Hace unas semanas nos reunimos en Misiones con el Gobernador – Hugo Passalacqua – y el gobernador electo – Oscar Hererra Ahuad – quienes nos manifestaron lo satisfechos que están con el modelo y el apoyo a las low cost. Y esto es parte de lo que necesitamos porque no es en beneficio de una empresa sino de los empleados, de las provincias, de la generación de empleos. No importa de qué partido político sea y eso quedó a las claras por lo que las low cost crecieron en el país. Hoy uno de cada 5 pasajeros nos elije y puede optar por una conexión o destino de manera diferente y a bajo costo”. GS – MA