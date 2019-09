Advierten que la restricción de vuelos en el aeropuerto El Palomar hace peligrar la continuidad de algunas rutas de las low cost en todo el país

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich junto a los CEOs de Flybondi y JetSMART, hizo público el malestar que hay en cuanto a la posibilidad de que restrinjan el horario de los vuelos en el aeropuerto El Palomar. Un fallo judicial podría establecer la prohibición de operar entre las 22 y las 7 de la mañana, cuestión que de concretarse afectaría a más de un millón de pasajeros, poniendo en jaque no sólo la conectividad con las nuevas rutas establecida desde las llegada de los vuelos baratos, sino también la continuidad de miles de empleos. Solamente con Flybondi a Misiones fueron transportados a la fecha, 404 mil pasajeros, 122 mil a Posadas y 282 mil a Puerto Iguazú.

Una resolución judicial que podría entrar en vigencia el 25 de este mes que busca que no se opere en el aeropuerto El Palomar – Buenos Aires – de 22 a 7 afectaría a un millón de pasajeros y más de mil puestos de trabajo. Es que no operar como hasta la fecha, merma la actividad de las aerolíneas low cost en algo más de un 20 por ciento. Esto a su vez impacta directamente en la rentabilidad de las empresas que no solamente deberán agudizar su ingenio para ajustarse a la medida sino también, analizar qué impacto real tendrá en las rutas comercializadas en el interior del país y la región.

Al mismo tiempo en julio de este año con dinero de Aeropuertos Argentina 2000 se iniciaron las obras de ampliación del aeropuerto que quintuplicará su capacidad actual en un año con una inversión de mil millones de pesos aproximadamente.

“Es algo que ni siquiera lo pensamos. Para nosotros sería una limitación que obligará a redefinir los planes de inversión en los que veníamos trabajando. Miles y miles de personas viajaron por primera vez en estos dos años y la cantidad de pasajeros transportados de un año a otro creció un 60 por ciento para nosotros y un 40 por cientos para Aerolíneas Argentinas. Acá no le estamos sacando pasaje a nadie. Sin dudas pone en riesgo fuentes de trabajo y afectará las rutas porque un cambio de esa magnitud sin dudas repercutirá en los tramos y conexiones que tenemos en las provincias del interior del país”, remarcó el CEO de Flybondi, Sebastián Pereira.

En la misma línea su par de JetSMART, Gonzalo Pérez Corral, sostuvo que la medida restrictiva atenta contra la visión de las empresas de apostar a las low cost como una alternativa distinta que permitió que miles de personas puedan acceder a destinos que antes no existían y a costos posibles. Habló de la revolución de los vuelos en hechos concretos que se ven en los números y en una medida judicial que atenta no sólo con lo que está proyectado sino con las fuentes de trabajo genuinas que se han creado. “Hoy tenemos que preocuparnos por ver cómo hacemos con las rutas federales que fueron un éxito tremendo, y tuvieron un alto impacto en la comunidad aeronáutica argentina. Nosotros aspiramos que este mercado siga creciendo, en 60 días presentamos el cuarto avión y tenemos planeados dos más para el año que viene.

El fallo de la polémica

La jueza federal Martina Forns, en base a la queja por ruidos molestos por parte de un vecino de El Palomar, Lucas Marisi, quien a su vez presentó una medida cautelar por “derecho al descanso” y “protección del ambiente sano”, establece la restricción para las operaciones nocturnas entre las 22 y las 7 del día siguiente. Esto está siendo revisado por la Cámara de Apelaciones de San Martín,- medida que fue apelada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) – y desde las low cost como de parte del Ministerio de Transporte de la Nación, aguardan que “prime la racionalidad”, ya que argumentan que se trata de un caso aislado y que el 80 por ciento de los vecinos de El Palomar están “felices con el funcionamiento y la tracción económica” que generó el aeropuerto en el lugar.

Las próximas horas serán cruciales y aguardan la resolución de la Cámara de Apelaciones de San Martín. De fijar la prohibición de operar de 22 a 7, se redefinirán vuelos, horarios e incluso no descartan eliminar rutas y conexiones entre ciudades argentinas. Todo está ahora en manos de la Justicia.

