Juicio a Carrasco: la fiscalía pidió 7 años de prisión por violación

El bloguero es conocido por haber participado numerosas ocasiones en el programa, 6,7,8. Había denunciado “persecución política”.

La fiscalía pidió 7 años de prisión para el tuitero que tomó auge, por haber participado, en numerosas ocasiones, en el programa, 6,7,8. La citación tuvo lugar en el Tribunal Correccional Número 9 esta tarde. Carrasco está acusado por abuso sexual con acceso carnal.

Las jóvenes que lo denuncian afirmaron, que el encuentro con el tuitero, se produjo en los términos de una relación con consentimiento, pero que Carrasco lo convirtió en un ataque sexual, con su violencia física y maltrato.

En el juicio a cargo de la doctora Ana Dieta De Herrero -quien pidió cadena perpetua para Cristian Aldana, cantante de Masacre- Lucas Carrasco hizo uso de su espacio para la defensa y polemizó con sus declaraciones.

Es que el hombre de 40 años, reiteró que es inocente y aseguró que todo se debe a una “persecución política”.

“No soy un violador, la mera cuestión de la palabra me da vergüenza. Pude haber destratado a alguien, ser irrespetuoso, pero de ahí a cometer un delito. No soy una persona violenta, no he recibido en toda mi vida una denuncia por violencia y he convivido con cuatro chicas”, expresó en su argumentación.

Las víctimas, dos jóvenes de 27 años, contaron al tribunal, los abusos que habían sufrido a manos de Carrasco, que en un momento quiso abandonar la sala. Ambas dejaron en claro, que, por el contrario, los encuentros no habían sido como él los contaba.

Una de ellas, Sofía Otero, relató que la penetró analmente sin su consentimiento y que la ignoró cuando empezó a gritarle por el dolor. Por otra parte, detalló que, minutos más tarde, la obligó a practicarle sexo oral y para que no frenara le puso cocaína en la boca.

Está previsto que, por la tarde, declaren los dos peritos forenses, que atendieron a las víctimas.