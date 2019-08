Para Gerardo Alonso Schwarz, el Gobierno utiliza la palabra “reperfilar” para no decir reestructuración

El economista Gerardo Alonso Schwarz analizó los anuncios realizados este miércoles por el ministro de Hacienda Hernán Lacunza y explicó que reperfilar es una extensión de los plazos de forma unilateral decidido por el Gobierno nacional, sin afectar capital ni intereses de los inversores, considerando además que es una medida acordada con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentran en este momento en Argentina.

“Es una extensión de los plazos de forma unilateral, el Gobierno decide extender los plazos de las Letes y otros instrumentos parecidos, el plazo que son dos por mes se van a extender para todos aquellos inversores que no sean personas físicas, humanas, se les extiende el plazo de pago entre tres y seis meses, las personas físicas van a cobrar al día del vencimiento del instrumento que hayan pactado”, explicó el economista.

Al analizar el porqué de las medidas y que impacto tiene, Schwarz dijo en diálogo del Radio República que, “hoy a pesar de la alta tasa no hubo interesados para renovar estas Letes por el marco de desconfianza e incertidumbre que estamos viviendo en los últimos días con respecto a lo que vaya a suceder en los próximos meses porque las Letes que se suscribirían hoy tendrían vencimiento después de las elecciones y por lo tanto ahí empiezan las dudas acerca de si se iba a pagar o no, dependiendo quien sea el candidato que gane y cuál es la voluntad de pago, sino también la posibilidad real de pago ante la corrida cambiaria que tuvimos la semana pasada y que ahora también tuvimos noticias muy fuerte en ese sentido”.

“Entonces, ante esa preocupación, el Gobierno nacional decidió centrar los esfuerzos de política monetaria principalmente de preservar los dólares disponibles en el Banco Central para pagar esas Letes y utilizarlos principalmente en mantener la estabilidad del tipo de cambio y de esa manera controlar la inflación en el corto plazo”, agregó el economista.

Continuando con el análisis, Schwarz sostuvo que, “tengo más caja, aproximadamente con esto se estaría liberando 10 mil millones de dólares en el corto plazo, después lo mismo hay que pagarlo, no implica ningún tipo de quita, ni de capital ni de intereses al vencimiento de esos mese que se estipulan, hay que pagarlos totalmente”.

Retomando el término utilizado por el ministro de Hacienda, de reperfilar la deuda, sostuvo que, “en realidad estamos ya usando palabras que se asemejan mucho para no decir restructuración porque no estamos hablando de toda la deuda, sino que es una restructuración suave porque extiende los plazos no hay quita de capital ni intereses como en otras oportunidades”.

Agregó que con el FMI se comienza a negociar, “esta conferencia de prensa de la tarde surge después de una reunión con funcionarios del Fondo que están en Argentina, si bien técnicamente no se puede anunciar unilateralmente porque se tiene que firmar un acuerdo en conjunto, pero hay una invitación a empezar a reperfilar esa deuda y los vencimientos en el corto plazo, habilitando sí el desembolso que iba a hacer el FMI en los próximos días de 5.400 millones de dólares como una de las últimas etapas del acuerdo Stand By que se suscribió el año pasado”.

Respecto al índice de riesgo país, consideró que hay que esperar a ver que hacen los inversores “creo que debería, por lo menos, bajar unos puntos si es que esto contiene el tipo de cambio en la apertura del día de mañana”.

