Marcelo Rodríguez: “Estamos tratando el Presupuesto sobre un volcán económico”

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Impuesto, Hacienda y Asuntos Económicos de la Legislatura misionera, el diputado Marcelo Rodríguez, adelantó que a partir de este martes comenzará el análisis del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2020 del Poder Ejecutivo provincial, destacando en varias oportunidades que lo hacen en el marco de una gran incertidumbre de la macro economía del país graficando en algún momento, hacia el final de la nota, que “estamos tratando el Presupuesto sobre un volcán económico”.

Explico que este martes (27/08) se distribuirá entre los diputados integrantes de la Comisión que preside y de los legisladores que se quieran sumar para escuchar a los funcionarios exponer “un voluminoso cuerpo más de 450 fojas” recordando que tomo estado parlamentario el pasado jueves, “el martes es la primera reunión y vamos a distribuir el anteproyecto que envía el gobernador (Hugo Passalaqua), lo hizo el 24 de julio, en tiempo y forma como lo establece la Constitución, de cual después de los últimos y públicos acontecimientos, nuestro Presupuesto ha quedado devaluado”.

En diálogo telefónico con Canal 12, el legislador consideró que muy probablemente se tenga que readecuar, “pero no sabemos en cuanto porque en la Argentina lamentablemente estamos transitando por una profunda crisis económica y una profunda recesión, pero lo más preocupante es que estamos navegando en incertidumbre, no podemos retocar los números porque no sabemos qué va a pasar mañana, pasado mañana o la semana que viene, es muy difícil tratar de acertar el número, pero lo que vamos a hacer es el análisis que siempre hacemos en Misiones que es único en el país, donde 34 funcionarios van a venir a explicar el funcionamiento de su cartera, como también lo que tiene n previsto hacer para la gente en acciones, programas y en políticas públicas”.

Rodríguez estimó que si bien lo más importante en este momento es la aprobación en octubre no descartó una probable adecuación “vamos a tener que ver y analizar si más adelante, lo antes posible es la aprobación en el Recinto que es en octubre y ver qué pasa en Argentina porque realmente tenemos un panorama muy incierto, con una devaluación muy profunda, con una elección en octubre donde estamos definiendo un modelo de país, pero más que nada tenemos que ver qué pasa con la macroeconomía que hoy ya se habla de mayor inflación, de un mayor riesgo país, hasta se empezó a hablar de una palabra que no nos gusta, pero que ya hemos pasado, es el default que significa no poder cumplir con nuestros compromisos de la deuda exponencial a la que nos puso este gobierno nacional que hoy no está cumpliendo con las metas del FMI que nos prestó dinero y que obviamente quiere cobrar, así como todos los acreedores externos”.

Sobre el cronograma de trabajo de la Comisión de Presupuesto, recordó que comenzarán el viernes (30/08) con la visita de tres ministros y continuarán tres días a la semana, lunes, martes y viernes estimando que, “no tendríamos inconvenientes en aprobar antes de las elecciones de octubre que se define un modelo de país , pero sería en el mes de octubre, tenemos tiempo desde el viernes hasta mediados de octubre para analizar intensivamente y planificamos hacer los días lunes, martes y viernes la visita de los funcionarios, los tres días tenemos que trabajar intensamente para llegar bien a octubre y poder dictaminar”.

Destacó el legislador que el Presupuesto es una estimación de lo que va a acontecer el año siguiente, “por otro lado no tenemos los números macro ya que el Presupuesto nacional tiene su fecha de presentación hasta el 15 de septiembre y ahí está lo que estima el Gobierno nacional de inflación para el año siguiente , como va a estar el dólar, pero tenemos algún criterio, alguna cifra indicadora que hoy no la tenemos y también tenemos el panorama incierto, estamos tratando el presupuesto sobre un volcán económico , sobre un horizonte muy incierto, no solamente para el Estado, para las familias, para las micro, pequeñas y medianas empresas, muy preocupados todos por lo que va a acontecer”.

EP/E.J.