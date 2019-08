Impactante video: el momento en el que un hombre es aplastado por un ascensor

En el ascensor todavía había otras cinco personas que minutos más tarde fueron rápidamente rescatadas por el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York.

En Manhattan, Nueva York, un hombre murió al ser aplastado por el ascensor del edificio “Manhattan Promenade” de la Tercera Avenida del centro de la ciudad.

En un vídeo obtenido por el diario The New York Post, muestra el momento en el que un hombre, identificado como Sam Waisbren de 30 años, es literalmente aplastado por el ascensor. La escena muestra imágenes muy fuertes y las personas que se encontraban cerca, no se atrevieron a ver el estado del cuerpo.

Según los funcionarios y un obrero que presenció el terrible accidente, Waisbren comenzó a salir detrás de otro pasajero cuando el ascensor cayó repentinamente en picado, aplastándolo.

En el ascensor todavía había otras cinco personas que minutos más tarde fueron rápidamente rescatadas por el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York.

Según los inspectores del Departamento de Edificios de la Ciudad el jueves pasado habían examinado el ascensor que había generado la falla. Waisbren había caído desde la planta número 23 donde se encuentra su piso, hasta el vestíbulo del edificio, todo ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana.

Fuente: Telefe Noticias