“Si no estás en digital, no existís”: After Office de Mejora Continua Comunidad de Negocios

Hoy las marcas no existen si no están en digital. ¿Pero que necesitamos para estar de manera profesional? Estar por estar no sirve. Estar para comunicar mal y no atender a nuestro potencial cliente tampoco. Por eso es importante el trabajo de la comunicación profesional y con una estrategia detrás ¿Se vende por redes sociales? ¡NO! En redes sociales comunicamos, influenciamos y traccionamos una decisión de compra.

Un gran error de las marcas es intentar poner la promo del offline, adaptando la medida a facebook Instagram etc. Nosotros los consumidores no queremos ver un aviso de diario adaptado a redes. Queremos contenido interesante.

Este Martes 27 de Agosto a las 20:30 hs en Salón Misiones del Urbano Posadas, se realizará la Sexta edición del After Office organizado por Mejora Continua, Comunidad de Negocios.

El evento es con Entrada Gratuita, Inscripción Previa Obligatoria y Cupo Limitado. Para inscribirse lo pueden hacer en este link http://bit.ly/afteroffice6, se recomienda inscribirse con suficiente anterioridad ya que los lugares se cubren muy rápido.

En el After Office conducido por la Lic. Yuliana Rolón los oradores presentan de manera práctica y directa temas del ámbito de los negocios. En un formato de 10 x 10 los especialistas y empresarios brindan conocimiento y experiencia de primera mano de quienes están en el día a día.

Después hay una sesión de preguntas, donde el público puede ahondar libre y profundamente sobre los temas presentados y llevar casos particulares, llevándose respuestas concretas y directas. Seguido de una dinámica moderada con profesionales de “Miradas Agentes de Cambio”, que promueve el networking entre los asistentes.

Cada evento reúne a mas de 100 empresarios, directivos de empresas, profesionales, especialistas, y consultores, vinculados al desarrollo empresarial de la región.

Se recomienda inscribirse y asistir con tiempo dado que iniciado el evento o completo el cupo se cierran las puertas.

En esta oportunidad el protagonistas de la noche será el Lic. Diego Eidman:

Socio Fundador de Machi Golf, productos de diseño y alta calidad. 100% personalizados y con estilo. La fábrica #1 de Headcovers y accesorios

CEO de BE3.0 unidad digital (Social Media, Campañas digitales On line) http://www.be3group.com.ar/

Director Comercial de ERSA MAG. Revista de abordo para el Grupo ERSA.

Coordinador de contenido Editorial y Comercial.

Director digital TaylorMade-adidas Golf Company Comunicación digital de la marca en Argentina. Planificación y Gestión de perfiles sociales y campañas digitales,

Redactor de contenidos Online para Mercedes Benz Golf

Mejora Continua, Comunidad de Negocios

Es un espacio de interrelación entre pares, con el objetivo de compartir experiencias, conocimiento y generar vínculos. A través de la Comunidad de Negocios los miembros se conectan con personas de distintos sectores, pudiendo ampliar tus relaciones empresariales, crear y desarrollar oportunidades de negocio, compartir información y encontrar un ámbito de contención, donde recibirán los consejos y puntos de vista de pares, lo que hará tomar decisiones acertadas

Para mas información: Web: www.mejoraok.com / Mail: hola@mejoraok.com / En las redes como: @mejoraok