Stand Up con sello misionero: Octavio Rodz le saca el jugo a las vivencias cotidianas para divertir y “sanar”

Octavio Rodríguez es un joven comediante oriundo de Apóstoles que, desde hace ya unos años atrás, comenzó a incursionar en el mundo del stand up. Trajeado a la ocasión porque la profesión se lo demanda, visitó los estudios de Misiones Online TV y habló acerca de la forma en que se trabaja este estilo de humor y de cómo el público misionero se va sumando cada vez más a la propuesta.

El stand up se basa en brindar monólogos de humor de una forma similar al teatro, según lo explicó el mismo Octavio. La diferencia radica en que el teatro cuenta con “cuatro paredes” que encierran a toda la escena mientras que en el stand up solo hay tres de estas paredes, lo que permite la interacción con el público desde donde debería estar la cuarta faltante.

Al principio cuando uno pensaba en shows de este tipo, se remontaba a escenas de películas estadounidenses o de alguna que otra serie que había visto en Netflix. Poco a poco, desde hace un tiempo diversos humoristas argentinos empezaron a darle lugar a dicho estilo y así fue que también comenzó a gestarse en Misiones.

Octavio “Rodz” -si se quiere su nombre artístico- inició junto a un grupo de comediantes amateurs. Se juntaban y armaban espectáculos para después presentarlos en lo que fue el primer lugar que les abrió las puertas en Posadas: el bar Chaplin 786 de Villa Sarita.

“Arranqué en 2015 en un bar de Encarnación. Hacíamos sketchs como los que hacía Antonio Gasalla en la tele. Éramos un grupo amateur de siete personas en el elenco que solo tenía experiencia en el teatro. Cada sketch duraba quince minutos y, para que los actores pudieran cambiarse de vestuario, alguien tenía que hacer stand up en el medio”, explicó. A partir de ese momento fue que se dio cuenta de que había otra cosa que le gustaba más que solo actuar.

Rodríguez se convirtió en uno de los jóvenes que innovó respecto a lo humorístico, teniendo en cuenta el avance que ha tenido el grupo de “standapers” en la provincia. Según explicó, al principio la gente rechazaba la propuesta porque desconocía de qué se trataba. El público “fuerte” fue entonces, y continúa siendo, la juventud.

“Con la llegada de Netflix, donde comenzaron a subir muchas cosas sobre stand up al igual que en Youtube, la gente más grande esperaba que aparezca algún personaje como Cacho Garay. En el stand up el personaje sos vos mismo, soy yo Octavio hablando sobre las cosas cotidianas que me pasan a diario, no es que lo inventas”, precisó.

Aunque quizá a muchos no le parezca, este estilo también tiene su metodología. A pesar de que la “chispa” juegue un papel importante, se necesitan de otras especificaciones técnicas. “En Posadas recomiendo siempre asistir a ‘El club del humor’ con Rulo Espínola. Allí se trabaja todo lo que se refiera al humor, desde lo teórico hasta lo práctico. Creo que todo se puede aprender”, aseguró.

Todo es risas y situaciones de la vida diaria que, más bien, comienzan como tragedias. Rodríguez, desde su papel comediante, afirmó que “cuanto peor me va en mi vida personal, mejor me va en el stand up”. En ese sentido añadió que se trata de transformar algo malo en algo bueno, como otra manera de hacer arte. “Siempre se dice que el humor es la sumatoria de la tragedia, la distancia y el tiempo. Cuando puedo usar en mis monólogos algo malo que me haya pasado, me doy cuenta de que pude sanarlo”, sostuvo.

Se trata, principalmente, de sacarle jugo a las cosas cotidianas que así como le suceden a uno mismo, le sucede también al resto de la gente. “Estuve en un ‘valle creativo’ cuando justo terminé una relación. Estaba devastado. Después, cuando lo iba sanando, pensaba en las cosas que podía utilizar pensando en la relación. No deja de ser algo que le pasa a la gente, por eso se sienten identificados y se ríen. Eso también es sanador y forma parte de una resiliencia”, manifestó.

Este año, luego de tanta espera, el Casino Club les abrió las puertas a los standapers y comenzaron a pisar con más fuerza. También se prevé que continúen recorriendo la provincia, tal como venía sucediendo ya que anteriormente tuvieron la oportunidad de presentarse en Eldorado y Puerto Rico. Este jueves, en marco de esa recorrida, preparan shows en Oberá, más precisamente en La Casona y el bar Brandon. El sábado, en tanto, Rodríguez anticipó otra presentación en el bar Nuevo Imperio de Posadas, donde estará acompañado de Ezequiel González, otro de los comediantes con los que trabaja en conjunto.

A.B.V.