Copa Libertadores: “Con River no hay margen de error”, dijo Miguel Ángel Russo, DT de Cerro Porteño

Miguel Ángel Russo, técnico de Cerro Porteño, aseguró que la ida de cuartos será clave: “Enfrentamos a un rival que ha dado muestras de que, aunque no le haya ido tan bien de local, ha sabido superarlo”.

Miguel Ángel Russo habló en la previa del cruce entre Cerro Porteño y River por los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores y afirmó que “no hay margen de error” en un partido tan determinante, por el rival y por la instancia. El entrenador del equipo paraguayo consideró el duelo como un partido clave y comentó: “Sabemos que jugamos el primero de 90 minutos y es clave por muchísimas cosas, sabiendo que después jugamos 90 más. Enfrentamos a un rival que ha dado muestras de que, aunque no le haya ido tan bien de local, ha sabido superarlo”.

El técnico, que ya se enfrentó al Millonario con Alianza Lima en fase de grupos de esta Libertadores (empató de local y cayó 3-0 en el Monumental), indicó: “Indudablemente no vamos a descubrir la jerarquía o la forma de River, ni siquiera por el partido con Racing o el anterior. Sabemos a los que nos enfrentamos, es Copa Libertadores, son fases importantes. Estamos seguros de nosotros mismos, que es lo más auguroso que nos puede pasar. Lo tomamos con la calma y tranquilidad que todo esto necesita. Sabemos que no hay margen de error, hay que buscar”.

“Nos toca bailar con la más fea”

Respecto de los partidos contra los de Marcelo Gallardo cuando estuvo a cargo del equipo peruano, aseguró: “Son situaciones que presenta el fútbol, que me toque volver a enfrentarlo. Estoy con la tranquilidad necesaria y sé que estamos en cuartos de final, todo es difícil. A medida que vamos subiendo y avanzando la exigencia es mucho mayor, pero tenemos la tranquilidad de que estamos comprometidos con todo lo que buscamos y todo lo que queremos”.

Además, Russo opinó sobre el VAR en el fútbol sudamericano y la irregularidad que presenta tenerlo en la Copa pero no en el torneo local: “Hay cosas que han cambiado y hay que acomodarse al VAR. En Sudamérica tenemos un problema muy grande, que no competimos en las ligas locales con el VAR, salimos de un lado, nos metemos en el otro y hay que adaptarse enseguida. No es lo mismo que en las ligas europeas, que la gran mayoría tiene el VAR. Acá en las ligas sin VAR saltás al VAR y estamos hablando mucho de eso también”.

Finalmente, se refirió a los fallecimientos de Oscar Malbernat y José Luis Brown, identificados como él con Estudiantes de La Plata: “Son sacudones fuertes para toda la familia de Estudiantes. Uno se queda con el mejor de los recuerdos tanto de Cacho como del Tata. La mejor manera de recordarlo es disfrutando los mejores momentos que hemos vivido​”.

Fuente Olé