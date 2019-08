Se conocieron los convocados de Los Pumas para disputar el Mundial de Rugby

Mario Ledesma dio a conocer la nómina para disputar la Copa del Mundo. El sábado 21 de septiembre será el debut por el Grupo C ante Francia, en Tokyo.

A 33 días de los que será el debut (y prácticamente una final) ante Francia por la apertura del Grupo C, Mario Ledesma dio la lista de los 31 convocados que disputarán el Mundial de Japón con Los Pumas.

Luego de lo que fue un excelente año con Jaguares llegando a la final del Súper Rugby y un Rugby Championship agridulce debido a los resultados negativos, pero con algunos pasajes de juego firmes, el plantel se volcará de lleno a la preparación para el evento del año.

“Se cierra una etapa y se empieza otra. Fue muy difícil porque en algunos puestos estaba muy parejo y lo termino de definir el último partido. Tratamos de ser coherentes con lo que habíamos dicho desde un primer momento. Siempre dijimos que iban a jugar lo mejores y que los chicos de afuera nos iban a aportar un plus con respecto a los chicos que teniamos acá, en todo sentido”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

La nómina entregada por el Bocha trae consigo algunas sorpresas y otras bajas de peso, claro que eso no quiere decir que quienes la integran no hicieron los méritos suficientes como para ser llamados.

Entre los presentes, se destacan las presencias del joven Rodrigo Bruni y el inoxidable Juan Manuel Leguizamon, dos terceras líneas que con dos realidades distintas estarán en Japón. El jugador formado en el Club San Luis, de 25 años, apenas cuenta con un puñado de partidos con la camiseta albiceleste y su inclusión llama la atención debido a que el head coach no lo convocó para ningún partido del seleccionado este año. Por el otro, el ala de 36 años tendrá la chance de participar de su cuarto Mundial, con la perla de que es el último sobreviviente del tercer puesto obtenido en 2007.

Otro de los que consiguió meterse en el selecto grupo fue Benjamín Urdapilleta, que fue uno de los “europeos” que entró en la consideración de Ledesma y volvió a Los Pumas tras seis años. El apertura que juega en Castres de Francia participó de los dos partidos ante Sudáfrica y convenció con su rendimiento.

“Venimos de hablar con Tito (Díaz Bonilla), su progresión fue espectacular. Pero cuando entró Benja Urdapilleta el otro día, levantó la mano. Enseguida el equipo lo sintió. Cuando nos anulan ese try se quedó peleando con los sudafricanos. Es un jugador que salió dos veces campeón en Francia, respetando un plan de juego. Nos parecía una picardía dejar pasar una cabeza así. Es un jugador que va a interactuar mucho con nosotros y conoce bien a los franceses. Se que es un momento difícil para Tito porque hizo todo para estar”, fueron los fundamentos del Head Coach sobre la elección del apertura.

Si se habla de sorpresas, claramente la inclusión de Lucas Mensa es la más destacada. El centro formado en Pucará no solo nunca jugó para Jaguares, sino que no había sumado minutos con Los Pumas hasta el sábado pasado en la ajustada derrota frente a los Springboks en Pretoria. Allí, Ledesma le dio la titularidad y el joven de 23 años no decepcionó y e despachó con un partido más que satisfactorio.

Entre los wings sobresalen las presencias de Bautista Delguy y Santiago Carreras. El primero, si bien padeció una lesión en el tobillo que lo marginó de gran parte de la temporada de Súper Rugby, llegó a reponerse a tiempo y no necesitó de vestir la camiseta del seleccionado argentino este año para ser llamado por el DT. Mientras que el cordobés de 21 años hizo su aparición esta temporada con la franquicia argentina y terminó sumando minutos para meterse entre los seleccionados.

Por el otro lado, hubo jugadores que pese a contar con una gran carrera ligada al seleccionado o un presente brillante no fueron escogidos. Una de las grandes caras que no estará será la del medio scrum Martín Landajo, que acumula 83 caps con la Albiceleste y disputó el Mundial 2015. Un par de lesiones en la mandíbula hizo que el ex CASI perdiera terreno ante sus competidores en el puesto.

Tampoco estará Gonzalo Bertranou, el otro número ‘9’. El mendocino fue el que más jugó con Ledesma en 2018 en Jaguares pero este año una lesión en su hombro le impidió disputar la mayor parte del Súper Rugby. La falta de rodaje en un puesto que necesita mucho ritmo podría haber sido un de las consecuencias para no ser llamado.

“Nos jugamos por la forma de cada uno y el momento. Gonza el año pasado fue nuestro medio titular pero tuvo la mala suerte de lesionarse perdió ritmo. Felipe Ezcurra tomó la responsabilidad muy bien y tiene otro perfil con otras características. Tomó ese lugar con mucha autoridad. Esa pulseada la ganó Feli porque aprovechó la oportunidad, Gonza estuvo 5 meses sin jugar”, justificó.

Joaquín Díaz Bonilla es sin dudas la baja de mayor peso. Si bien la apertura suma apenas cuatro test con Los Pumas, fue quien tomó la posta de Nicolás Sánchez en Jaguares y cumplió con el rol gratamente. Sin embargo, perdió la pulseada con Urdapilleta y no estará en la cita mundialista.

Tanto Facundo Isa como Santiago Cordero, dos de los “europeos” que volvieron al equipo, parecían que tenían sus chances de ir pero no fueron confirmados por el Bocha.

“Nos tomamos el tiempo necesario para explicarle a cada chico porqué quedaron afuera. Más allá de la decepción o la frustración tienen que tener en claro que en cualquier momento se pueden subir al Mundial por caso de lesión. Fueron difíciles recién las charlas individuales con los jugadores, es lo que menos le debíamos a esos tipos”, confesó Ledesma sobre su labor de comunicar la lista.

Los 31 convocados:

Fixture del Mundial:

21/9 4.15 (hora argentina) Francia vs Argentina

Tokyo Stadium

28/9 1.45 Argentina vs Tonga

Hanazono Rugby Stadium de Osaka

5/10 5.00 Inglaterra vs Argentina

Tokyo Stadium

9/10 1.45 Argentina vs Estados Unidos

Prefectural Kumagaya Rugby Ground

