Defensa al Consumidor advierte que la resolución por la quita del IVA no establece que el comerciante deba bajar los precios y que será difícil de controlar

Tras las elecciones el dólar se disparó y el impacto se vio a las pocas horas en las góndolas. El gobierno nacional lanzó un paquete de medidas para atenuar el impacto. Una de ellas fue la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 16 productos de supermercado hasta fin de año. Sin embargo, desde Defensa al Consumidor de Misiones, advierten que la resolución no establece que el comercio esté obligado a bajar sus precios, ni tampoco brinda una lista de precios de referencias para poder salir a controlar el cumplimiento.

Pan, leche, aceite, arroz, harina, pastas secas, polenta, pan rallado, yerba, mate cocido, café, té, huevos, conservas en lata de legumbres, hortalizas y frutas, yogur y azúcar, son los productos incluidos en la resolución del ejecutivo nacional, sobre los que los comerciantes no deberán abonar IVA a la AFIP. Sin embargo, esta medida no se traduce necesariamente en una baja en sus precios. “En la resolución no dice que el comerciante deba bajar el producto, por lo tanto no está obligado a bajar el precio. Además, no tiene precio de referencia con lo cual no sabemos contra el precio que deberíamos comparar si los comercios estuviesen obligados”, expresó Alejandro Garzón Maceda, responsable de Defensa al Consumidor en Misiones.

El titular del organismo consideró que se trata de una medida voluntarista y que ellos no tienen las herramientas legales para poder controlar. “A nivel nacional han salido a decir que las autoridades de aplicación provinciales son las responsables de controlar y sancionar, lo cual es imposible porque los comercios no están obligados por el decreto”.

“Para el comercio es un respiro, porque mantiene por ejemplo a $100 un producto y están teniendo un plus de ganancia. Para el consumidor de última, no aumentaran los precios”, finalizó Garzón Maceda.