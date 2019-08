Damnificados por los créditos UVA calificaron las medidas de Macri como repudiables y “una campaña proselitista para obtener votos”

Tras el anuncio desde el Ejecutivo de congelar las cuotas de los Créditos en Unidades de Valor Adquisitvo (UVA), las personas afectadas por este mecanismo sostuvieron que dicha medida no es un paliativo y menos una solución para la crisis que están atravesando. En opinión de Dolores Corró, una de los voceras del colectivo de afectados, el ahorro será mínimo porque el congelamiento no se ha dado al crédito en sí, sino a la cuota.

Dolores Corró- Radio Libertad

El presidente Mauricio Macri anunció el pasado jueves el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, el anuncio ocurrió el mismo día en que se confirmó la convocatoria al Consejo del Salario y la modificación en Ganancias mediante de sendas publicaciones en el Boletín Oficial. No obstante, no generó la aceptación proyectada, por lo que los más de 15.000 afectados por estos créditos en Misiones quiénes calificaron a esta medida como tonta y repudiable.

“Es como tomarse una aspira para un cáncer terminal (…) esta medida la repudiamos y replicamos nuestro repudio porque este supuesto salvataje es una cortina de humo, una campaña proselitista para obtener votos”.

Dolores Corró explicó que esta supuesta ayuda, en realidad no se aplica a todos los afectados. “ Este supuesto salvataje impactaría solo cuatro meses y las cuotas además no sería para todas las personas, muchas quedarían fuera, por ejemplo las que refaccionaron, que construyeron, que ampliaron, que recibieron una herencia, entre otras”.

Señaló que no tiene un mayor impacto en sus bolsillos porque toman el total del valor de la propiedad y no el valor de la hipoteca, es decir de lo que se less prestó. “Con mi propia plata están haciendo el cálculo del supuesto beneficios. Yo en los 4 meses me voy a ahorrar 2.000 pesos, pero como congelaron la cuota y no la UVA mi capital va a seguir incrementándose a 60.000 pesos mensuales por lo tanto voy a recuperar 2.000 pesos pero gastaré 240.000 pesos más en esos meses”.

Para Corró estas medidas solo buscan desequilibrar al colectivo que exige que Mauricio Macri brinde una solución. “Con estas medidas tontas que sacan, intentan quebrar el colectivo y debilitarnos y hostigarnos con más fuerza y ahínco con todas las personas que nos vimos estafadas con este crédito”.

En ese sentido, anunció que el lunes harán una manifestación a las 10 am en la Plaza 9 de Julio de una manera pacífica y a disposición de todas las preguntas.

Calculó que solo en Misiones existen alrededor de 15.000 familias que han sido afectadas. “Es como que recién ahora estas personas se están dando cuenta y este aumento del dólar nos va a aniquilar en octubre, porque en enero tendremos que pagar igual y no lo vamos a poder hacer. En un año yo debo un millón de pesos más, dos casa en vez de una”.