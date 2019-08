Supermercadistas posadeños advierten que las distribuidoras no le venden harina ni aceite

Los propietarios de supermercados de Posadas coinciden en que ya hay productos que subieron entre un 15 y 20 por ciento en las últimas horas. Desde Multiservi confirmaron que no hay precio para la harina ni para el aceite, en tanto el propietario de Nelson Supermercados, indicó que se incrementó el precio de los productos de limpieza y perfumería entre un 10 y 15 por ciento.

Liliana Segovia – Multiservi – Radio Libertad.

Liliana Segovia, representante del Supermercado Multiservi, dijo que hubo ya un incremento de entre el 15 y 20 por ciento en varios productos y que otros están sin cotizar.

Confirmó que tanto la harina como el aceite no tienen precio en las distribuidoras que por esa razón no están vendiendo el producto. Además, dijo que por decisión de la empresa han remarcado la mercadería un 10 y 12 por ciento a los efectos no trasladar todo el incremento al consumidor. “Aceite y harina hay en stock y en las góndolas. Hemos remarcado los precios de esos productos entre un 10 y 12 por ciento porque entendemos que no podemos castigar al cliente. En el caso del arroz y los fideos hubo subas de entre el 15 y 20 por ciento. Según la marca hay arroces que subieron su precio incluso un 22 ciento”, dijo la empresaria.

En cuanto a los productos que mantienen sus precios dijo que no hay variación para la leche líquida, ni la carne de vaca ni el pollo. Lo que más subieron sus precios fueron los productos de limpieza y perfumería, porque en general son elementos que utilizan en su materia prima insumos que suelen ser importados.

Por su parte Nelson Lukoski, propietario de los supermercados Néstor en Posadas, dijo que, si bien las distribuidoras no venden harina ni aceite, la situación se regularizaría para el fin de semana. Principalmente en el área de comestibles confirmó que hubo un incremento de precios de entre un 15 y 20 por ciento. Para el rubro limpieza y perfumería los incrementos podrían ser mayores porque requieren de insumos importados.

Negó que haya desabastecimiento de productos, al menos hasta ahora y dijo que lo que si se eliminó fue el beneficio o descuento en la venta por packs. “Estamos actualizando precios, pero no es para alarmar a la gente, por ahora nos estamos manejando con las listas de precio que nos están enviando las empresas en el orden de entre un 10 y un 15 por ciento.