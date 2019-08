Néstor Pitana dijo que como político será un servidor de cada misionero

En una extensa entrevista televisiva el precandidato a diputados nacional por el Frente Renovador de la Concordia, el árbitro internacional Néstor Pitana, respondió a todas las inquietudes de quienes lo entrevistaron no eludiendo ningún tema, desde su carrera arbitral hasta sus relaciones familiares y, por supuesto, como llegó a la arena política y encara esta nueva etapa que, de alcanzar la banca binacional, deberá coordinar con su actual actividad que insume muchos traslados dentro y fuera del país.

Néstor Pitana- Canal 12

Dijo tener en la actualidad 44 años y sentirse “con toda la polenta”, comentando que la Federación Internacional del Futbol Asociado (FIFA) saco el límite de edad y esto queda en cada federación por razones laborales, recibido de profesor de educación física en Posadas, remarcó que el deporte es un generador de principios, “de ahí la importancia en mi vida del deporte que me mostro diferentes caminos y termine en el arbitraje por una cuestión de decisión, era el momento, pero de pensar en estar en la final de un mundial entregándome la medalla, no me imaginaba”, contó cuando le preguntaron si se había imaginado llegar a la cúspide como árbitro de fútbol.

Distendido en los estudios de Canal 12, Pitana continuó rescatando lo que considera fundamental que es conservar los valores y principios, “no alejarte de tu cuestión humana, más allá de las cuestiones técnicas, tácticas y todo el conocimiento que rodea dentro del arbitraje y el futbol, de no apartarse de esa forma de pensar, de sentir y de vivir la vida porque eso fue la columna vertebral de conseguir este objetivo. Dedicación, mucha dedicación, esfuerzo, sacrificio, trabajo, honestidad y pensar en objetivos a corto, mediano y largo plazo, siempre tomando el camino correcto, lo aplique en mi vida y lo lleve al área del arbitraje”.

Mencionó también los cambio que se fuero dando dentro del arbitraje en el que como ejemplo contó que “dos tres mundiales atrás de un árbitro que corría 8-9 km por partido, paso ahora a 14-15 km por partido, mientras que un jugador de mayor recorrido anda en los 12 km pasó a correr más que un jugador, eso hizo también que el árbitro tenga que dedicarle más empeño a la preparación física, técnica, táctica, mudo el futbol entonces tiene que adaptarse el árbitro a la forma que está mutando el futbol”.

Al entrar al tema político en esta etapa de la que dijo que “es una nueva fase en mi vida y lo tomo con muchas ganas, mucha energía, de mostrar y colocar a mi entera disposición a todos los misioneros”, para precisar que pondrá esa energía no solo en el área deportiva, “me gusta también el área social, el turismo, tenemos que entender los misioneros que es una herramienta fundamental para el motor económico nuestro, buscar de enlazar todo eso, lo deportivo, lo social y el turismo y buscar la manera de traer fuentes de trabajo, la energía está y lo hago con mucha pasión”.

Con la humildad que siempre mostró Pitana resaltó que en esta etapa en la que está recorriendo la provincia en campaña política le gusta encontrarse con sus comprovincianos, “mi vida no cambio nada, para llegar uno tiene que entender que sigue siendo padre, sigue siendo vecino, sobrino, nieto, entonces, no modifica en nada y lo hago con sencillez y naturalidad. Esa calidez, ese cariño que te brinda la gente, más allá de la foto la gente te brinda ese calor y te cuenta sus necesidades, sus sueños. Les digo a los jóvenes que nadie quite tus sueños, podrán llegar en un tiempo muy corto o algunos podrán mudar ese sueño no se cumple, pero se van a cumplir otros”.

Contó, además, que luego de su primer mundial lo llamaron de varios países para que vaya a arbitrar en sus ligas y que rechazó las ofertas porque puso en la balanza y “se da cuenta que hay otras cosas en la vida que son más importantes que la fama y el dinero”.

Recordó como uno de sus primeras actuaciones en lo que se podría considerar política a su paso por el Centro de Estudiantes en el Bachillerato Polivalente de Corpus tratando de ayudar a los compañeros, buscando una mejora para el colegio, “por ahí empezó la chispita de la cuestión y apareció hoy con todas las ganas y cada uno de nosotros tenemos una vocación de servicio de alguna forma u otra. Creo que la política argentina, más en Misiones uno mira los nombres y me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo tan lindo porque son gente trabajadora, idónea”.

En varias etapas de la entrevista accedió a responder sobre su vida privada mencionando que hasta hace un año tenía domicilio en Corpus y ahora vive en Posadas a instancias de su esposa y cuando le preguntaron cómo hará cuando llegue al Congreso de la Nación para compatibilizar ambas actividades, el árbitro internacional confesó que quiere continuar con el arbitraje, “me genera una adrenalina, de viajar, entrar a un estadio con 70 mil personas, sí soy consciente, cuando tomo una responsabilidad entrego el ciento por ciento, después veré si puedo con las dos o elegiré una u otra”.

Se confesó familiero y que por eso seguía viviendo en Corpus donde aún vive su madre y cuando los entrevistadores quisieron saber lo qué le dijo su madre de esta nueva etapa política contó que, “mamá me dijo, esto de entrar a la política, vas a cambiar la forma de pensar, te vas a modificar lo que te enseñamos en casa, como sentimos la vida, le dije que no, me dijo ¿seguro? Si mamá, bueno hace lo que te gusta entonces. Le dije que me sentía muy fuerte y me tocaba en un momento muy lindo de mi vida esta opción”.

Ante un panel de entrevistadores, las preguntas viraron desde su actividad profesional, su familia, su trayectoria como árbitro y su presente político sin solución de continuidad, así cntó que comenzó el arbitraje ya de grande con 29 años cuando estaba trabajando como profesor de educación física en Corrientes, reiterando su compromiso de ser un servidor de cada misionero.

EP/E.J.