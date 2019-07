APES: se lleva a cabo la comisión fiscalizadora para definir si la EPET N°1 será sancionada

Desde las 18.30 hs se lleva a cabo la reunión de la Comisión Fiscalizadora de APES en la escuela Normal Mixta, para definir si la Industrial será sancionada por reunirse el día domingo. Si bien los ensayos estaban prohibidos por la municipalidad, desde la institución aseguran que no ejecutaron ningún instrumento. Desde el municipio explicaron que solo se prohibió la ejecución de instrumentos y que no pueden prohibir que los estudiantes se reúnan. “Si se quieren juntar en grupo la banda de música y el cuerpo de baile y quieren tararear el ritmo y practicar pasos de baile, no está prohibido”, explicó Cesar Arguello, director de Desarrollo Social de la municipalidad de Posadas.

Desde el viernes pasado la municipalidad prohibió la ejecución de instrumentos en los ensayos de la estudiantina a causa de denuncias de vecinos por ruidos molestos. “Comenzaron a surgir algunas denuncias con los vecinos, que pasan todos los años, habían dos sectores en la ciudad y entonces con un criterio de que si no pueden ensayar dos colegios no ensaya nadie levantamos los ensayos”, aseguró Arguello.

El día domingo los estudiantes de la EPET N°1 se reunieron en su habitual lugar de ensayo. Según sus testimonios no ejecutaron ningún instrumento y solo limpiaron el predio, recibieron consultas con las modistas de los trajes y cantaron el himno que representa a su institución. Sin embargo, delegados de otras instituciones aseguran que ese día los estudiantes rompieron con la prohibición establecida.

En este momento se lleva a cabo la reunión de la Comisión Fiscalizadora en la que los diferentes delegados deberán aportar las pruebas necesarias para definir si finalmente la EPET N°1 recibirá sanciones. Este medio se acercó al lugar para hablar con las partes pero fue restringido a participar de la reunión e invitado a retirarse del lugar. Sin embargo, pudimos consultar al director municipal de Desarrollo Social. “Veremos en asamblea si hay algún tipo de pruebas, veremos cuál será la sanción de APES y cuál será la nuestra”. De comprobarse que la banda de música no ejecutó sus instrumentos, “por parte de la municipalidad no habría sanción. No podemos prohibir que se junten en grupo”. En caso contrario podrían suspenderlos por 2 años.