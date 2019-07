Diego Brancatelli: “Hoy muchos medios están escondiendo la realidad, están blindando al gobierno nacional”

El periodista y columnista de uno de los programas políticos más vistos de la televisión porteña (Intratables), vino a Misiones para apoyar a los candidatos del Frente de Todos y charlar con la gente en diferentes espacios públicos. Entre otras cuestiones hizo hincapié en la influencia que ejercen en los ciudadanos a la hora de votar, los formadores de opinión de los grandes medios.

Brancatelli estuvo participando este fin de semana de varias actividades, junto a los candidatos a diputados nacionales que llevan como fórmula presidencial a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En una entrevista con Radio Libertad y Misiones Online, se sinceró: “no creo en el periodismo objetivo, no existe. El periodismo es subjetivo, ya nació militante porque uno está atravesado por emociones, ideas, creencias. Uno es ciudadano, va al supermercado, al banco, la carnicería, uno tiene hijos, no se puede ser indiferente a la realidad. Entonces no te puede dar todo lo mismo, uno tiene que tener valores también, saber que quiere para uno y sus hijos. Yo tengo bien definida mi postura y la defiendo, pero tenerla no es fácil, porque tenes gente que te quiere y gente que te odia. Y hay gente (periodistas) que prefieren ser indiferentes, surfear la ola, decir lo que la gente quiere escuchar, lo políticamente correcto. Yo opto por otro camino”.

El también conductor de un programa radial y ex cronista de “Fútbol para Todos”, aseguró que a pesar de que no se puede subestimar el razonamiento de las personas “los medios si tienen influencia sobre la decisión de la gente, generan humor y climas sociales. La gente después repite las frases que escucha permanentemente. A mí me pasó que ayer un empresario importante de Posadas, dueño de varios comercios me contó delante de mucha gente, que en 2015 votó por Macri por lo que se decía en la tele y que está arrepentido. Me habló de la crisis de los comercios acá, la cantidad que están cerrando”.

Brancatelli argumentó que “si a la gente la atormentan durante todo el día como hacían en la época de Cristina los canales, diarios, radios, con tres o cinco temas que pueden ser dificultades que atraviesa un gobierno, te generan un clima que terminas diciendo que se vayan. Pero si hoy está todo mal con despidos, cierres, ajustes, tarifazos, con muchos argentinos que estaán con la soga al cuello, endeudamiento, Y te hablan de las flores y de los perritos, te esconden la realidad, te están blindando al gobierno nacional y hoy los medios están haciendo eso”.

Al explicar el porqué se da esta situación, el columnista de Intratables dijo que “en el periodismo también hay corrupción como en todos lados, y hay periodistas que están condicionados por la pauta o los sobres y también la presión de los grandes medios”.

Pindonga y Cuchuflito

Por último Brancatelli se refirió a la polémica que surgió luego de las palabras utilizadas por la candidata a vicepresidente, actual senadora y ex presidente, Cristina Fernández, para explicar la caída del poder adquisitivo de los argentinos, que los lleva a tener que conformarse con comprar segundas o terceras marcas.

“Todos hemos perdido en mayor o menor medida calidad de vida, cada vez compras menos cosas y de menor calidad. La gente compra segundas o terceras marcas, pero esos productos no surgen porque como dice el Presidente Macri, han crecido y se han desarrollado las pymes. Sino que son productos de menor calidad o cantidad, a los que accede la gente por no poder comprar lo que antes compraba, porque la plata no te alcanza para llegar a fin de mes. Eso hay que entender, hay dos modelos de país, uno que es el de desarrollo, de producción, de cuidar el bolsillo e industrialización y otro de que es el de Macri, que es todo lo contrario”.

GP