Para López Murphy, lo que genera deuda externa son los déficits: “Si no se cierra el déficit aumenta la deuda”

Economista y político, exministro de Defensa, de Economía y de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy estuvo este jueves en Posadas para brindar una charla sobre el panorama político y económico de la Argentina, en una entrevista previa con Misiones Online, defendió su plan económico que no llegó a implementar con de la Rúa y dijo que para salir de la actual situación se deben aumentar las exportaciones, además de pedir que en la campaña electoral se debatan los problemas, cosa que no está pasando.

Respecto a su charla dijo que va a hablar un poco de historia porque, “acá ha pasado de todo así que mirando la historia tenemos muchos casos para tratar de pensar los problemas que enfrentamos ahora y sobre eso vamos a reflexionar”.

Comentó que inicio su gira por la provincia de Corrientes y se mostró muy impactado en el viaje desde Corrientes hasta Posadas “viendo pasar un número impresionante de barcazas paraguayas, no veo pasar barcazas argentinas ni veo puertos para sacar la producción, como puede ser que los paraguayos lo hagan y nosotros no”.

“Es un tema importante porque creo que las ventajas logísticas de las barcazas son enormes, en el Misisipi (río del centro de Estados Unidos) hay treinta mil barcazas, acá si hay una autopista barata es el río Paraná, una autopista que no requiere otra infraestructura que los puertos, hay un ahorro grande, un buen tema para pensar porque no hay más barcazas”, destacó el economista, para agregar que por el acuerdo con le Unión Europea (UE) habrá que hacer un esfuerzo muy grande para mejorar la logística, destacando que en Argentina las empresas son eficientes, “los problemas que tienen son hacia afuera, los impuestos, la mala infraestructura y creo que un tema crucial ahí es pegar un salto cualitativo en la logística, toda esta zona que tiene ahí al Paraná y al Uruguay va a tener ahí un camino”.

Sobre el plan económico que presentó cuando asumió como ministro de Economía del Gobierno de la Alianza, destacó que en ese momento era una situación muy diferente, “el problema era que tuvimos una caída dramática de los precios externos, la crisis asiática del año ´97 derrumbo los precios de nuestros commodities, la soja llego a 140-150 dólares, si ahora tuviéramos ese precio tendríamos un problema colosal, dependemos mocho del valor del precio de nuestras commodities. Segundo factor que hubo en aquella época fue que con la crisis rusa se cerraron los mercados de capitales, Brasil que ahora paga el 4 por ciento pagaba 14 por ciento de interés, no solo tuvimos un problema en los precios sino en los costos que nos afectaba, ambas cosas derrumbaron a Brasil en enero del ´99 y nos creó un problema. Entonces si se contraen los valores de venta, se incrementan los costos, o usted se adapta a eso o colapsa, lo que teníamos que hacer era adaptarnos a eso. Había una manera inteligente como la que yo propuse o una manera brutal como fue la devaluación que hizo una reducción que fue de 10 veces la que yo proponía. Fue brutal la caída del nivel de vida, de aumento de la pobreza e indigencia”.

Al respecto, enfatizó que ahora a eso ya lo sabemos con mucho margen y destacó que ninguno de los países europeos que tuvo los problemas de Argentina hizo lo que hizo Argentina, “hicieron Irlanda, España, Portugal, Grecia, lo que yo sugería y eso es una lección que tenemos que aprender, la destrucción que se armó en esa época fue fenomenal. El problema hoy es distinto porque el gasto argentino siguió muy fuertemente en los últimos años, antes gastábamos 12 puntos del PBI en el Gobierno federal ahora llegamos a gastar 24 puntos, el problema es diferente, no es un problema externo como en aquella época sino un problema de los excesos de gasto que hicimos antes que desfinanciaron perdiendo reservas del Banco Central, descapitalizando la energía y cerrándonos, eso no es sostenible”.

Consideró el actual nivel de endeudamiento como lógico porque hubo déficit, “cuando hay déficit hay deuda, la deuda es el equivalente a los déficit, lo que genera deuda son los déficit, si no cierra el déficit aumenta la deuda” y como economista de orientación neoliberal dijo que el nivel de los servicios de la deuda externa “hay que mirar con cuidado porque como hay tasas de interés en pesos y eso refleja mucha inflación, uno necesita corregirlo a un tipo de cambio uniforme, si uno hace todas esas correcciones no es verdad eso” del excesivo volumen de deuda.

Agrego en el mismo sentido que es verdad que hay más deuda y concluyo que, “hay más deuda porque a los largo de este tiempo hubo déficit, si hay más déficit hay más deuda eso no tiene escape. En realidad el gran enemigo de la inversión y el crecimiento son los déficit que dañan la inversión y el empleo, el día que la Argentina lo entienda, es una cuestión matemática no es una cuestión opinable lo que no tenemos es inversión”.

También destacó que desde su óptica estamos importando muy poco, “importamos mucho menos que chile que es una economía un tercio de la nuestra, el problema es que exportamos poco, tenemos que organizar nuestra economía para exportar cada vez más esa es la forma de salir de la crisis, exportando no solo bienes y servicios. Argentina en el 2017 tenía 4 millones de turistas que se iban al exterior y venían 2,5 millones si emparejamos ambas cuentas 3,5 y 3,5 nos ahorramos 10 millones de dólares, es una forma práctica de resolver el problema, tenemos que vender más, no comprar menos”.

López Murphy se mostró complacido con el acuerdo MERCOSUR-UE que recordó que a lo largo de los últimos 25 años los distintos gobiernos de los países miembros han procurado lograr, mencionando el caso de Chile y destacando que si Argentina hubiera crecido como ellos ahora tendría un nivel de ingreso per cápita de 30 mil dólares “no tendríamos pobreza, no tendríamos ninguno de los problemas”. Mencionó que Chile tiene acuerdos con casi el 90 por ciento del PBI mundial, “nosotros tenemos acuerdos con menos del 8 por ciento, es un salto cualitativo y crea una gran oportunidad que tenemos que saber usarla, ese va a ser el gran debate que espero se discuta en la campaña electoral, no lo hacen, cómo tenemos que prepararnos para aprovechar esa oportunidad”.

Sobre la campaña electoral y que modelo de país podría surgir de las próximas elecciones, entre el actual presidente, Mauricio Macri, que busca su re elección y Alberto Fernández que propone algo muy diferente, para López Murphy “cualquier que gane va a tener que aumentar las exportaciones, va a tener que aumentar las inversiones, va a tener que aumentar el empleo privado” enfatizando que no podrá aumentar el empleo público, ni aumentar los planes, ni aumentar el gasto público “va a tener que seguir con disciplina ahí porque no tiene como finan ciar. A mí no me gusta discutir sobre uno u otro un modelo, los problemas están ahí, lo que me gusta discutir es como van a resolver los problemas, todos huyen a discutir los problemas, el Gobierno y la oposición, yo me concentro en mirar el problema”.

De la propuesta de Alberto Fernández de reactivar el mercado interno, el economista se preguntó con qué recurso y se respondió con lo que fue tema excluyente de la noche, con las exportaciones, “de donde lo va a recomponer sino, de donde va a sacar los recursos, si lo dice es una tontería, eso no es verdad, no se puede, no van a tener los recursos, no pongan metas que no se pueden cumplir, seamos realistas. Cualquiera que Gane los problemas los va a tener que enfrentar”.

