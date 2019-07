“No nos atropellemos, la plena aplicación del acuerdo entre Mercosur y la UE puede tomar entre 10 y 12 años”, dijo Haene

El acuerdo entre la UE y el Mercosur demorará en su aplicación, indican desde la CAME, lo que permitirá que las pymes argentinas puedan ser más competitivas y aprovechar el beneficio de comercializar con un bloque que representa el 20% del PBI mundial.

En el marco de la #Experiencia DOM Diferencial o Muerte organizado por la CAME – Confederación Argentina de la Mediana Empresa-, Banco Galicia y Materiabiz, el presidente de la CAME, Alejandro Haene afirmó que contra lo que se cree en tiempos de crisis urge que las compañías inviertan en capacitación e innovación. Precisó que hacer que una pyme sea competitiva requiere no solo esfuerzo sino una inversión en capacitación.

En relación al acuerdo entre la UE y el Mercosur que establece beneficios arancelarios para ambas partes y que ha generado la preocupación de la forestoindustria y de otros sectores, el economista explicó que como todo acuerdo tendrá sus beneficios y su desafíos.

“No existe el traje a medida, siempre que existen acuerdo habrán lastimados y heridos, acá lo que tenemos que hacer es que nuestras pymes salgan lo menos lastimadas posibles y debemos poner nuestras mejores actitudes y aptitudes”.

Pidió a las compañías que no saquen conclusiones apresuradas “no nos atropellemos porque solamente un año terminarán las traducciones de este acuerdo (…) en la medida que nosotros defendamos a nuestras empresas lo haremos con uñas y dientes porque es nuestro estilo”.

Agregó que en el proceso de implementación las compañías pueden reforzarse para ser más competitivas. “La plena aplicación puede demorar diez o doce años, tenemos tiempo. Un refrán dice cocodrilo que se duerme, cuando despierta es cartera, por eso no nos durmamos estemos ocupados y preocupados”. Recordó que este acuerdo desafía a negociar con un bloque que representa el 20% del PBI mundial “además están las potencias Nº 4, 5 y 6 de la orbe, y en base a eso ayudaremos a las pymes a que puedan volcar toda su expertise para cuando llegue el momento”.