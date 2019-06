Después del ADN, Raúl Taibo habló por primera vez de su supuesta hija misionera

Taibo habló por primera vez de la situación. “Estoy muy conmocionado. Yo esto lo quería resolver de una manera privada y más humana… Pero veo el programa (Intrusos), a la señora conmocionada, y acepté que le den mi número de teléfono. Hablé con ella, le comenté que íbamos a buscar un análisis en un laboratorio, que se iba a saber la verdad y que estaba todo bien. Le dije que no reconocía lo que decía, que era muy improbable que haya tenido ese contacto con su madre porque en esa época no conocía a Solita Silveyra y el episodio del bar me resultaba rarísimo”, inició en Confrontados.

“Yo de chico no era de hacer mucho el verso, y de grande tampoco. Si fue a los 18 años, estaba en pareja. Si fue a los 19, también estaba en pareja, y no estaba haciendo nada por fuera. Eso lo recuerdo perfecto. Entonces, me resulta muy extraña y especial esa escena. Pero entiendo lo que está viviendo, me pongo en su lugar y yo también quisiera saber la verdad. Es su identidad. Por eso lo hice (el ADN)“, continuó.

Taibo explicó en su relato: “Yo entré en este juego de muy buena fe y exponiéndome a todo esto que detesto, pero después noté en ella un desequilibrio y dejé de tener conversación porque sigue convencida de que lo que le contó la madre es cierto y no quise entrar más en debate. Yo estoy esperando los resultados (del ADN). Con los resultados vamos a poder hablar de un modo más elaborado. Ahora son todas sensaciones y emociones“.

Ante la consulta de qué pasaría si el ADN fuera positivo, concluyó el actor: “Ni idea. En mi universo esa posibilidad no está… En mi historia no existe esta historia… Yo no creo que sea mi hija”.

(Rating Cero)