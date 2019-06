“Nuestros diputados ‘federales’ responderán al mandato misionerista”, subrayó Passalacqua en multitudinario acto en Gobernador Roca

El gobernador Hugo Passalacqua participó en la mañana de este viernes en el acto de toma de posesión de cargos de la comisión directiva de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), oportunidad en la que se entregaron también los certificados a los congresales electos en noviembre de 2018.

Miles de docentes que constituyen la agrupación Adomis acompañaron a quienes tendrán a su cargo la gestión sindical por los próximos tres años.

Passalacqua llegó promediando la mañana, acompañado del intendente local Rosendo Andrés Lukoski y la secretaria general reelecta, Marilú Leverberg. La gremialista y exlegisladora comprometió la continuidad del trabajo de los docentes como lo vienen haciendo y destacó especialmente el compromiso político asumido por miembros de la agrupación a quien representa en cargos que fueron electos el pasado 2 de junio en toda la provincia.

El mandatario a su vez puso de relieve el liderazgo y acompañamiento permanente de la docencia para llevar adelante un trabajo que a nivel educativo distingue a Misiones por sus resultados. Pidió permiso para referirse en ese ámbito a una consideración política final: “Nosotros vamos a esta elección que se viene con boleta corta, quiere decir que cada uno puede votar a quien se le plazca del nivel nacional; el tema es consolidar eso que venimos bregando durante tantos años, que es el misionerismo, es la forma en que ustedes trabajan, porque acá trabajamos a la misionera, educamos a la misionera, nos equivocamos a lo misionero…no queremos estar colgados o pegados a nadie”, recalcó al mismo tiempo de aclarar “que la gente vote con libertad a quien le parezca (a nivel nacional), pero que vote por nuestros diputados federales. Yo no digo nacionales y les pido que me acompañen en esa prédica: son diputados federales, responden por Constitución al pueblo de la provincia de Misiones y no a un mandamás de afuera. Misiones es parte del Estado argentino; pero como provincia, es preexistente”.