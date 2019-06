Alberto Fernández elogió la política del gobierno de la Renovación y llamó a imitar el ejemplo de unidad que hoy se refleja en Misiones

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández está en Misiones y fue recibido por el vicegobernador y gobernador electo Oscar Herrera Ahuad. Habló de los proyectos para la Argentina y valoró la conducción del Partido de la Concordia Social, en la figura de Carlos Rovira y de la mano del Gobernador Hugo Passalacqua a quienes les atribuyó un sistema de gobierno donde la política está a favor de la gente, con unidad, trabajo y progreso.

El dirigente peronista habló en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento. Allí destacó la importancia de estar “unidos para el país que se viene”. “Es hora de olvidar los reproches y encarar el futuro de otro modo. Es tiempo de empezar a reencontrarnos. Ustedes lo vienen haciendo hace muchos tiempo en Misiones porque han entendido que estar unidos les da garantías a la hora de enfrentar los desafíos. Lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo con Carlos Rovira, junto al Gobernador y su equipo. Así se van renovando los dirigentes, las ideas y propuestas. Misiones está de pie para trabajar mancomunados”, aseveró.

En la misma línea sostuvo que tras recorrer el interior del país ve un común denominador que lastima y que le recuerda a lo que aprendió cuando fue Jefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner.

“En ese tiempo aprendí que la Argentina dice ser un país federal, pero es enormemente unitario. Esa es la verdad, porque en las provincias los ciudadanos no tienen la posibilidad de forjar su futuro, estudia, trabajar o desarrollarse. Así es como las grandes ciudades terminan cobijando un montón de argentinos buscando mejorar su suerte, eso no le sirve eso a nadie. Necesitamos una verdadera y auténtica reformulación del Estado nacional para que en cada provincia un hermano pueda desarrollarse, trabajar, estudiar y forjar su futuro. Ese es el esfuerzo que yo estoy decidido a hacerlo porque estoy seguro que esa Argentina es mejor que esta”, remarcó.

A los intendentes les dedicó un momento de su discurso al reconocerlos como la verdadera contención en los tiempos de crisis como las que atraviesa el país. “Son ellos, los intendentes que son a su vez vecinos del pueblo a quien les golpean las manos y le exigen más. No son personajes relegados sino que son centrales porque se la pasan conteniendo gran parte del conflicto social, es lo que uno ve cuando recorre el interior, la gente se da cuenta de lo que está pasando”.

Sobre su plataforma electoral Fernández fue contundente y claro: “No no tengo ganas de ganar una elección sino de empezar a gobernar para dar vuelta esta página en un país donde hay más desempleados, más pobres y con una política que nos ha dejado más fuera del mundo. Quiero un país donde los argentinos puedan volver a trabajar, donde no tengan miedo de abrir una PyME, para que es esos chicos que son pobres puedan ir a la escuela. Uno de cada dos chicos argentinos es pobre, quiere decir que no tiene futuro, porque un chico no educado no tiene futuro. Hay que sacar a ese chico de la pobreza, ponerlos a estudiar, sacarlos de ahí para que tengan un futuro, ese es mi compromiso, codo a codo. Ese es mi compromiso. Los que estamos acá estoy seguro que no podemos vivir en paz en una Argentina donde sabemos que uno de cada dos chicos es pobre. Trabajaremos por un país más justo y solidario con posibilidades para todos. Quiero que me acompañen y que me ayuden. Cuando Néstor le pedía ayuda a la gente, yo le decía que era él que debía dar las respuestas y él me contestaba pero yo necesito que me ayuden. Y tenía razón, yo también necesito que me ayuden. Y esto lo vamos a lograr abrazando al resto de los argentinos los que no nos votaron, porque ellos no son culpables de nada, fueron estafados, los que creyeron en Macri no tienen la culpa. Tenemos que decirle vení, acompañamos que vamos a empezar otra cosa, que no haya grieta, no más juegos, tirar todos para el mismo lado. Tenemos que invitar a los argentinos a dejar atrás décadas de desencuentros y enojos. Yo voy a meter presa a la venganza para que nunca más camine entre nosotros. Nos vamos a agarrar las manos para trabajar juntos, todos juntos a partir de ahora pongámonos a trabajar”.

Éxitos para el futuro

El Vicegobernador y Gobernador electo de Misiones recibió al candidato del Frente de Todos y en su alocución le remarcó que la estructura política que defiende los intereses de los misioneros lo recibe con esperanza y fe para los tiempos que vienen.

“Te recibimos con los brazos abiertos con mucha esperanza y fe. Con esa esperanza que tenemos los argentinos y los que estamos a más de 1.000 kilómetros del país central. Tenemos muchos sueños de seguir construyendo nuestro misionerismo, pero también desde el lugar desde donde te toque estar, donde se escribe la historia del país, te lleves nuestras inquietudes, que puedas darnos las respuestas que muchas veces la historia no nos las dio. Desde este humilde lugar te recibimos te deseamos éxitos. Tendremos oportunidades de charlar conversar. La Provincia ya pasó por su primer examen electoral que hoy nos lleva a redoblar el esfuerzo para con la gente que es a quien nos debemos. Acá hay un equipo de trabajo, de mucha sinceridad pero de enorme lealtad con una Argentina y una Misiones mejor”, sostuvo Herrera Ahuad.