Sobreseyeron a Cristina Kirchner y le devuelven el bastón presidencial

La decisión la tomó el juez federal Julián Ercolini por la inexistencia de delito.

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó hoy jueves 27 de junio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del expediente en el que se investigaba la tenencia de un bastón presidencial, que fue hallado en uno de los allanamientos a su casa de El Calafate. El procedimiento y hallazgo fue en el marco de un operativo en el caso de los cuadernos de las coimas y motivó una denuncia por parte de Claudio Bonadio, quien la mandó a sorteo y así recayó en manos de Ercolini. Fue este último quién hoy hizo lugar al pedido de sobreseimiento del fiscal del caso, Jorge Di Lello, al considerar que había inexistencia de delito al tiempo que ordenó devolver el bastón a la ex mandataria.

Bonadio había realizado la denuncia por el hallazgo ante la posibilidad de que se tratara del bastón del ex presidente Arturo Frondizi y que había sido sustraído. Pero en el devenir de la investigación de Ercolini y Di Lello se estableció que el bastón encontraso en realidad pertenecía al ex presidente Héctor Cámpora y que fue la familia de este quien se lo regaló a Nestor Kirchner, en el año 2006.

El bastón “es aquel que fuera donado por los familiares del ex presidente Cámpora al ex presidente Néstor Kirchner, y en consecuencia, no sería aquel sustraído al Estado Nacional”, estableció Ercolini en su resolución. El magistrado también consignó que durante la instrucción del caso declararon como testigos, entre otros, el ex canciller Jorge Taiana y el ex jefe de Gabinete y actual candidato presidencial de CFK, Alberto Fernández. Ambos asistieron al acto realizado el 28 de diciembre de 2006 en el que Néstor Kirchner, “recibió los atributos presidenciales donados por los familiares del también ex mandatario Héctor Campora”. Ambos ratificaron que se trató de un “regalo personal”.

En aquel acto, el fallecido ex presidente recordó su presencia en la Plaza de Mayo cuando asumió Cámpora, en 1973, e hizo alusión al bastón. “Para mí es un profundo honor, familiares, hijo del doctor Cámpora, me cuesta encontrar las palabras, en mi vida soñé esto. Yo que estuve en esa plaza del 25 de mayo del 73 con tantos miles, que lo vi lejos cuando el doctor estaba con su banda y su bastón, nunca en mi vida soñé tener en mis manos el bastón y la banda de tan digno hombre, porque sé que en mis manos también están las suyas y las de miles que ya no están, que las miraban al lado mío también y soñaban como yo”.

Causas por otros hallazgos

Por los hallazgos durante los allanamientos realizados en agosto de 2018, se abrieron varias causas contra la ex mandataria. Entre ellas una por la posesión de dos elementos históricos como fueron una carta de Bernardo O’ Higgins a José de San Martín y otra el prontuario de Hipólito Irigoyen, que así como también la de unas carpetas con informes de inteligencia. Por la primera de estas, CFK ya estás en vías de enfrentar un nuevo juicio, luego de que la Cámara de Apelaciones haya confirmado su procesamiento.

(Fuente: TN)