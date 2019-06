Para Pedro Puerta “la incorporación del peronismo a Cambiemos trajo calma”, dentro y fuera de Argentina

Pre candidato a diputado nacional por el Frente Juntos por el Cambio, Pedro Puerta, visito los estudios de Misiones On Line TV donde expuso sus puntos de vista respecto a la política desde la óptica de los jóvenes que, sostuvo, no tienen un espacio hoy en la política nacional y provincial, asegurando que luchará por un cambio que cree posible desde una banca en el Congreso Nacional.

Recordó que ya fue candidato a diputado nacional en el 2017 con un espacio joven, moderno, “en esa ocasión eran elecciones legislativas y nosotros impulsábamos un sector del peronismo que tiene una visión más de futuro, más integrada con el mundo de hoy y tuvimos una performance interesante. La verdad que un tercer lugar bien marcado en toda la zona sur de la provincia, además sirvió para que se conozca nuestro espacio político, para que me conociera el electorado a mí y después se tradujo en la conformación de un espacio político, de un partido que es Activar que forma parte como adherente de Juntos por el Cambio y que ha cosechado casi 20 bancas en los concejos deliberante en las elecciones provinciales que es un número no menor y hoy encabezo la lista que se denomina Juntos que lleva pre candidatos para las PASO de agosto”

Respecto a la resistencia del PRO de confrontar en internas consideró que como todo espacio democrático y frente electoral, cuando no hay consenso hay internas y “en la búsqueda de ese consenso y habida cuenta que las Paso se realizaban de cualquier manera, creo que cuando las condiciones no se terminan de reunir y ante la premura de los tiempos entre participar y no participar, ante la duda coraje”, enfatizó.

Explicó que si se iba a armar una lista de consenso donde las partes no iban a estar bien representadas, que no se sienta equilibrada la representación “bienvenida sea la interna que cada sector político pueda expresar su mensaje con claridad, el PRO mostrara un mensaje más cercano a los que es el PRO, la UCR a los valores del radicalismo y nosotros una visión que trasciende a lo netamente joven o peronista, en mi lista hay personas que vienen del sector de la opinión pública, comunicadoras sociales, como Katerine Barbieri que es segunda en la lista que también representa los valores de la familia y creo que en la argentina de los próximos años es importante incorporar estos valores”.

Apellido

Sobre el peso del apellido en su trayectoria política Pedro Puerta dijo que en su familia “se respira y se habla de política desde que te levantas hasta que te vas a dormir, por el lado de los Puerta mi bisabuelo fue el socio número uno de lo que es la cooperativa de Liebig hoy, siempre estuvo ligado al ambiente productivo y la política porque una cooperativa es una mesa de política también. Mi padre sí fue gobernador, le toco ser presidente en un momento muy complicado para la Argentina y siempre relacionado a la política. También viene por el lado materno, mi abuelo fue intendente de Apóstoles en una época muy complicada para el peronismo que fue la década del 50, a él le toco, por ser peronista, no poder ejercer su libertad y a mí me criaron con esos valores, soy la primer generación netamente de cuna peronista”.

De la incorporación del senador Migue Angel Pichetto a la fórmula presidencial del Frente como vicepresidente, interpretada por los medios como la incorporación de una “pata peronista en Cambiemos, cuando otros dirigentes como su padre están hace años, Pedro dijo que, “Ramón goza de una humildad muy grande en términos políticos y no lo va a decir nunca pero fue uno de los partícipes de esta ampliación de la base de lo que es el gobierno nacional, no solo Ramón hay casos como el embajador en Perú, Jorge Yoma, el embajador en China, Diego Guelar que son representantes del peronismo, pero no estaban en la función netamente ejecutiva, una embajada no te va a conducir el rumbo económico del país, en cambio una vicepresidencia, un armado más amplio, diputados, senadores, que tengamos una visión peronista moderna sí podemos llegar a conducir y manejar los hilos de la Argentina del futuro”.

Agregó que, “conmigo en el Congreso de la Nación van a tener un diputado joven que va a pensar en el futuro para los misioneros desde los valores de la familia, del trabajo y los valores individuales de cada uno, un aporte que hace falta, incorporar política moderna, gestión desde la Cámara de Diputados y esa va a ser mi misión de ganar en agosto”.

Consultado por el rumbo económico actual y la postura del presidente Macri de mantener este rumbo, el pre candidato a una banca nacional sostuvo que, “el camino indicado es el camino del cambio, estamos orientando la nave hacia buen puerto, estamos en el medio del río, no podemos ni bajarnos del barco en este momento, ni cambiar de caballo cuando uno cruza el arroyo, tenemos que terminar de cruzar el río y llegar a buen puerto y hacer todo el esfuerzo para que eso se lleve a cabo. Las intenciones del presidente son muy buenas y la incorporación del peronismo trajo calma, internamente en la Argentina pero también en el frente externo, qué importante es el peronismo y, como dice mi padre, más importante que el FMI”.

Agregó en el mismo sentido que cuando el Gobierno nacional cae en la crisis del año pasado recurre al FMI “ese préstamo calmo un poco las aguas pero no mejoro los índices, cuando el presidente amplía su base de sustentación y suma al senador Pichetto como candidato a vicepresidente bajo el riesgo país, bajo el dólar, empezaron a mejorar los números en la argentina, se empieza a vislumbrar una posibilidad de ganar. Se empieza a vislumbrar que se puede llevar adelante el cambio que por supuesto requiere de un esfuerzo enorme, todavía estamos pagando la fiesta de años anteriores. Es la primera vez que tenemos los números con transparencia”.

Mencionó el juicio por la nacionalización de la petrolera estatal YPF que se lleva adelante en los Estados Unidos criticando al gobierno anterior por ésa operación resaltando que las deudas siempre se pueden renegociar y cuando uno asume una deuda asume un compromiso y hay que explicarlo, estuvo bien el presidente en decir las acciones que iba a emprender porque no le mintió les dijo la situación es complicada, hay que tomar este camino y esto es lo que tenemos que hacer para sacar Argentina adelante, tenemos que honrar las deudas, un fallo adverso hay que pagarlo y esta gente irresponsable quiere volver a gobernar”.

Critico también la presión impositiva del país y se comprometió a trabajar para que esta presión impositiva sea cada vez menor “pero que se traduzca en que la inflación no nos siga comiendo el sueldo”.

Consideró que Argentina es un país difícil, “es un país que tiene una energía y un potencial enorme, entonces me parece que esa energía se trate de focalizar en lo bueno, si ocupamos la energía que tenemos como potencial para hacer piquetes, hacer marchas” e insistió en la crítica de siempre hacia el Gobierno anterior.

EP/E.J.